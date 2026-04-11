Tiago Marques celebra primeiro gol pelo Santa Cruz e valoriza ponto fora de casa na Série C

Tiago Marques, atacante do Santa Cruz (Divulgação / Santa Cruz)

Após vencer na estreia da Série C atuando em casa, o Santa Cruz visitou o Floresta e ficou no empate por 1 a 1 neste sábado (11). Um dos destaques positivos da Cobra Coral foi o gol marcado por Tiago Marques, atacante que chegou como esperança ofensiva da equipe para a disputa nacional.

Em entrevista após o jogo, o centroavante tricolor celebrou o primeiro gol pelo clube e valorizou o resultado obtido na condição de visitante. Segundo Tiago Marques, o ponto conquistado fará diferença na sequência da competição.

“O intuito nosso era vir e buscar a vitória, mas a gente saiu com um ponto. Esse um ponto, lá na frente, vai fazer grande diferença dadas as circunstâncias do jogo. O sentimento do primeiro gol é muito bom. Eu quero continuar marcando com essa camisa, dar muitas alegrias ao nosso torcedor também. E que, no final de todo esse campeonato, todos nós possamos estar felizes e conquistar o acesso”, externou Tiago Marques.

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