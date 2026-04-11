Santa Cruz empata com o Floresta fora de casa pela 2ª rodada da Série C

Partida entre Floresta x Santa Cruz pela Série C (Lenilson Santos/Floresta EC)

Em jogo de grande disputa no Ceará, o Santa Cruz ficou no empate por 1 a 1 com o Floresta neste sábado (11), em partida válida pela 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Saindo atrás no placar, com gol de Daniel Troiano para os mandantes, a Cobra Coral buscou o empate ainda no primeiro tempo, com gol de Tiago Marques.

Com o resultado, o clube tricolor chegou aos 4 pontos na tabela de classificação, após vencer na estreia, e aguarda a continuação da rodada com os demais jogos na 2ª posição. O Floresta lidera com a mesma pontuação dos pernambucanos.

O Santa Cruz volta a campo pela Terceirona em novo confronto fora de casa. A Cobra Coral visita o Confiança no próximo sábado (18), em Sergipe. O Floresta, por sua vez, encara a Ferroviária na 3ª rodada.

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O jogo



Mantendo a mesma escalação da vitória na estreia, o Santa Cruz iniciou a partida com um maior protagonismo das ações ofensivas, retendo a posse de bola no campo ofensivo. Aos 10 minutos, a Cobra Coral realizou boa triangulação e Pedro Favela acabou finalizando rasteiro próximo à trave.



O Floresta respondeu ao ímpeto dos visitantes e assustou com chute de longa distância do atacante Garraty, aos 18. Três minutos depois, o mesmo atleta do clube cearense finalizou de fora da área por cima do travessão.



O jogo seguiu equilibrado no Domingão, com o Santa Cruz sendo perigoso novamente através da transição ofensiva. Com 24 minutos, um lance polêmico foi protagonizado no jogo. O atacante Ronald invadiu a área e foi derrubado pelo jogador do Floresta, mas o juiz mandou o jogo seguir e não entendeu como penalidade máxima.



A Cobra Coral seguiu sendo mais efetiva nas descidas e quase chegou ao gol de desempate na bola parada. Aos 28 minutos, Régis levantou falta para dentro da área e Renato perdeu boa chance de gol de cabeça.



Em momento de boa construção ofensiva, o Floresta abriu o placar do duelo. Aos 33 minutos, Caíque cruzou com categoria dentro da área e Daniel Troiano cabeceou encobrindo o goleiro Gabriel Souza, premiando a efetividade no ataque dos cearenses.



Na jogada seguinte, aos 35 minutos, o Santa Cruz já buscou o gol de empate. Em jogada pelo lado esquerdo de ataque, Balotelli cruzou fechado e Tiago Marques apareceu para testar firme para o gol, deixando tudo igual no Domingão.





A primeira etapa se encerrou com o Santa Cruz possuindo uma maior posse de bola, mas com investidas sem muita eficácia no último terço de ataque. O Floresta voltou para a estratégia inicial de esperar a equipe adversária com linhas baixas.



Segundo tempo



A segunda etapa se iniciou em um ritmo mais lento em relação ao agitado primeiro tempo., com um jogo sem grandes chances de gol de ambas as equipes.



Precisando retornar o ímpeto ofensivo de outros momentos, o técnico Claudinei Oliveira promoveu as entradas de Marquinhos e Patrick Allan no time coral. O Santa Cruz passou a ter mais a bola no sistema defensivo do Floresta, mas sem construir melhores situações de gol.



O clube mandante passou a se postar mais inteiro em campo e foi perigoso em suas poucas chegadas. Aos 32 minutos, o lateral Cedric cruzou com precisão na área e o atacante Jean finalizou para fora de cabeça.



O Santa Cruz respondeu com finalização de longa distância. Patrick Allan fez jogada individual e experimentou chute de fora da área, obrigando boa defesa do goleiro do Floresta. Encorpando o meio de campo para a reta final, a comissão técnica coral acionou as entradas dos volantes Fabinho e Silva.



Com pouco tempo em campo, Fabinho já levou perigo no jogo aéreo. Em levantamento de Patrick Allan, o experiente volante testou para o gol e parou na defesa de Dheimison.





Ficha do jogo



Floresta: 1

Dheimison; Cedric, Eduardo, João Victor, Islan e Caíque; Jhony Douglas e Nonato; Daniel Troiano (Matheus Martins), Garraty (Matheusinho) e Jeam (Celeri). Técnico: Leston Júnior.



Santa Cruz: 1

Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Zé Mário; Pedro Favela (Fabinho), Wagner Balotelli (Silva) e Régis (Patrick Allan); Ronald (Vitinho), Renato (Marquinhos) e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.





Gols: Daniel Troiano (33’ / 1T), Tiago Marques (35’ / 1T)



Cartões amarelos: Islan (Floresta); Régis (Santa Cruz)



Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Competição: Campeonato Brasileiro da Série C

Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

Assistentes: Whendell Saraiva da Silva (AM) e Noelia Chaves Da Paixão (AM)