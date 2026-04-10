'Não podemos voltar de mãos vazias', diz técnico do Santa Cruz sobre duelo contra Floresta

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz volta a campo neste sábado (11) pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro com um objetivo claro: pontuar fora de casa e manter o bom início na competição. Após a vitória na estreia, o Tricolor do Arruda enfrenta o Floresta, em duelo que promete exigência física e atenção redobrada da equipe tricolor.

O técnico Claudinei Oliveira projetou um confronto equilibrado e de dificuldades conhecidas. Em sua avaliação, o fator campo pode interferir no andamento da partida, especialmente pela característica do gramado, que tende a deixar o jogo mais lento e com mais disputa no meio-campo. No entanto, o treinador fez questão de minimizar qualquer tipo de justificativa externa.

“Não vamos ficar olhando dificuldade, nem arrumando muleta. É um jogo complicado, sim, mas precisamos competir para buscar os três pontos. Se não der, temos que ter inteligência para trazer pelo menos um e não voltar de mãos vazias”, afirmou o treinador, reforçando a importância de pontuar como visitante nesta fase inicial da Série C.

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Claudinei também destacou a experiência recente de já ter enfrentado o Floresta em temporadas anteriores, o que, segundo ele, ajuda na preparação estratégica da equipe. A análise do adversário inclui a expectativa de um jogo intenso, com forte disputa física e necessidade de concentração máxima durante os 90 minutos.

Além da projeção para o confronto, o treinador valorizou o desempenho defensivo do Santa Cruz neste início de trabalho. A equipe não sofreu gols nos dois primeiros jogos sob seu comando, um dado que, segundo ele, reflete não apenas o desempenho da linha de defesa, mas o comprometimento coletivo de todos os setores.

“O mais importante não é só a defesa, é o time todo se comportando bem sem a bola. Todo mundo tem colaborado na fase defensiva, e isso tem feito a diferença”, concluiu.

