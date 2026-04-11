Floresta x Santa Cruz: veja onde assistir, horário e escalações pela 2º rodada da Série C

Floresta e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (11), às 17h, no estádio Domingão, pela segunda rodada da Série C

Régis, meia do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz volta a campo neste sábado (11), às 17h, para enfrentar o Floresta, no estádio Estádio Domingão, em Horizonte (CE), duelo válido pela segunda rodada da Série C. A partida é vista como mais um teste importante para o Tricolor do Arruda, que busca dar sequência ao bom início de campanha e se consolidar entre os primeiros colocados da competição.

Após estrear com vitória diante do Itabaiana, a Cobra Coral chega embalada e com o ambiente positivo dentro do elenco. O resultado na primeira rodada reforçou a confiança do grupo e deu respaldo ao trabalho do técnico Claudinei Oliveira, que deve manter a base da equipe titular para o confronto. A comissão técnica, no entanto, ainda avalia pequenas mudanças pontuais, principalmente no setor ofensivo, onde há disputa por posição.

Entre as possibilidades de alteração, o atacante Marquinhos aparece como forte candidato a ganhar uma vaga entre os titulares. O jogador foi decisivo na estreia ao sair do banco de reservas e marcar o gol da vitória coral, o que aumentou a competitividade interna do elenco. Por outro lado, o comandante tricolor terá três baixas para o jogo contra o Floresta: o lateral esquerdo Alex Ruan, o volante Léo Costa e o atacante Everaldo.

“Eu joguei contra o contra o Floresta ano passado em Horizonte, pelo Londrina, a gente até venceu a partida, não é que o gramado seja ruim, é um gramado diferente, a bola enrosca um pouquinho mais, é um jogo mais lento, mas dá para jogar. É o que eu falei, não vamos ficar olhando dificuldade, ficar arrumando muleta, vamos procurar enxergar a oportunidade", disse o treinador.

Do outro lado, o Floresta também iniciou a Série C com vitória sobre a Inter de Limeira, fora de casa, e de virada, o que reforça o nível de dificuldade do confronto. O comando técnico da equipe cearense conta com um nome conhecido do Tricolor do Arruda: o treinador Leston Júnior, já dirigiu o Santa Cruz em duas oportunidades, nas temporadas de 2019 e 2022.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro manteve a base do elenco que disputou o Estadual, além de ter reforçado o grupo com a chegada de nove novos jogadores para a temporada. Entre os destaques da equipe alviverde no estadual está o meia-atacante Matheusinho, que somou três assistências em 10 partidas disputadas.

HOOOOOOOOOJE TEEEEEEEM SAAAAAAAAANTAAAAAAAAAAAAAAAA! ????????????



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????| Série C

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????| TV Tribuna e SportyNet pic.twitter.com/ZTDV8J4wAc — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 11, 2026

FICHA DA PARTIDA:

FLORESTA

Dheimison; Cedric, Eduardo, João Victor e Islan; Caíque, Danrley e Nonato; Daniel Triano, Garraty e Jeam. Técnico: Leston Júnior.

SANTA CRUZ

Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Zé Mário; Pedro Favela, Wagner Balotelli e Régis; Ronald, Renato (Marquinhos) e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Horário: 17h

Árbitro: Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

Assistentes: Whendell Saraiva da Silva (AM) e Noelia Chaves Da Paixão (AM)

Transmissão: Band (Tv aberta) e SportyNet (Youtube)

