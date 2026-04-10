Santa Cruz promove Fan Fest no Arruda para duelo contra o Floresta pela Série C
Santa Cruz realiza Fan Fest com telão e sorteios para confronto contra o Floresta
Publicado: 10/04/2026 às 09:25
Torcida do Santa Cruz acompanha partida em FanFest no Arruda (Reprodução)
O Santa Cruz promove, neste sábado (11), a “Fan Fest Coral” no Estádio do Arruda para acompanhar a partida contra o Floresta, válida pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado às 17h, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), mas os tricolores poderão assistir ao jogo em um telão.
Os ingressos para o Fan Fest estão sendo vendidos antecipadamente, com valores de R$ 10 para sócios e R$ 15 para não sócios. Crianças de até 11 anos têm entrada gratuita. A participação está condicionada à apresentação do ingresso, e o acesso estará sujeito à capacidade do local.
De acordo com o clube, a proposta é repetir o sucesso da ação realizada no final da Série D no ano passado, reforçando o apoio da torcida mesmo em partidas fora de casa. A entrada de bebidas externas não será permitida.
???? ALÔ, NAÇÃO CORAL! ????— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 9, 2026
Sábado é dia de viver o jogo do nosso jeito. ????
Vai ter FANFEST NO ARRUDA pra acompanhar Floresta x Santa Cruz em telão, com a resenha e a energia que só a gente tem.
???? Cerveja gelada
???? Mesas e cadeiras
???? Atendimento Mix
???? Torcida do começo ao fim… pic.twitter.com/eoGDnv0IGv