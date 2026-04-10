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Fan Fest Coral

Santa Cruz promove Fan Fest no Arruda para duelo contra o Floresta pela Série C

Santa Cruz realiza Fan Fest com telão e sorteios para confronto contra o Floresta

Paulo Mota

Publicado: 10/04/2026 às 09:25

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Torcida do Santa Cruz acompanha partida em FanFest no Arruda/Reprodução

Torcida do Santa Cruz acompanha partida em FanFest no Arruda (Reprodução)

O Santa Cruz promove, neste sábado (11), a “Fan Fest Coral” no Estádio do Arruda para acompanhar a partida contra o Floresta, válida pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado às 17h, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), mas os tricolores poderão assistir ao jogo em um telão.

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A iniciativa busca reunir a torcida em um ambiente estruturado, com oferta de bebidas, mesas e cadeiras, além de serviços de atendimento durante todo o evento. A programação também inclui sorteios de brindes, como camisa oficial, itens promocionais e ingressos para o próximo compromisso da equipe como mandante.

Os ingressos para o Fan Fest estão sendo vendidos antecipadamente, com valores de R$ 10 para sócios e R$ 15 para não sócios. Crianças de até 11 anos têm entrada gratuita. A participação está condicionada à apresentação do ingresso, e o acesso estará sujeito à capacidade do local.

De acordo com o clube, a proposta é repetir o sucesso da ação realizada no final da Série D no ano passado, reforçando o apoio da torcida mesmo em partidas fora de casa. A entrada de bebidas externas não será permitida.

arruda , C , D , Fan Fest , floresta , Santa , Santa Cruz
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