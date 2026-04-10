Patrimonial do Santa Cruz diz que 'estão prontas' obras para reabrir setores do Arruda

Presidente da patrimonial do Santa Cruz diz que adequações para reabrir setores do Arruda foram finalizadas

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

O presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, Adriano Lucena, afirmou que as intervenções realizadas com o objetivo de viabilizar a liberação de setores do Estádio do Arruda já foram concluídas dentro do planejamento estabelecido pelo clube. O clube pretende liberar as sociais, cadeiras, camarotes e parte da arquibancada superior.

“O que nós propusemos a fazer para liberar esses espaços no nosso entendimento estão prontas”, declarou o dirigente, em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube, ao comentar o andamento das obras e o estágio atual das adequações estruturais no estádio. A fala reforça a avaliação interna da comissão patrimonial de que as intervenções previstas foram executadas conforme o cronograma técnico e financeiro previamente definido.

De acordo com a direção patrimonial, as ações executadas tiveram como foco principal a adequação de espaços que dependiam de melhorias estruturais e ajustes de segurança, com o objetivo de atender às exigências dos órgãos fiscalizadores e permitir o avanço do processo de reabertura gradual das áreas do estádio.

“Quero deixar muito claro, que nós realizamos todas as intervenções na parte estrutural. No que diz respeito aos pilares, às lajes, aos acessos, aos portões para segurança para atender o Corpo de Bombeiro. Para que houvesse melhor deslocamento entre os torcedores na entrada e na saída, inclusive, dos setores”, explicou

A gestão do clube entende que as intervenções representam um passo importante dentro do processo de recuperação e requalificação do Arruda, que vem passando por reformas em diferentes setores. Ainda assim, a liberação parcial do estádio depende de uma sequência de vistorias técnicas obrigatórias realizadas por órgãos públicos responsáveis pela segurança de edificações esportivas.

Entre essas etapas, estão previstas inspeções da Defesa Civil do Recife, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que irão avaliar as condições estruturais, de segurança contra incêndio, evacuação e organização do fluxo de torcedores.

Somente após a conclusão dessas análises e a emissão dos laudos técnicos favoráveis é que os setores poderão ser oficialmente liberados para o público. Enquanto isso, o clube segue realizando ajustes pontuais e mantendo equipes de trabalho no estádio, com o objetivo de garantir a continuidade das melhorias e a evolução das condições do equipamento esportivo.

“As obras não param, sempre tem gente trabalhando no Arruda”, concluiu, ao destacar a continuidade das intervenções.

