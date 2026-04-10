Jogo do Santa Cruz ao vivo: veja onde assistir de graça partida contra o Floresta pela Série C

Santa Cruz x Floresta: veja onde assistir ao vivo e de graça pela segunda rodada da Série C

Ronald, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz volta a campo neste sábado (11), às 17h, para enfrentar o Floresta, no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), em partida válida pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto é considerado importante para ambas as equipes, que começaram a competição com resultados positivos e buscam manter o bom momento na tabela.

A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Band e também de forma gratuita pelo canal SportyNet no YouTube.

O Tricolor do Arruda chega embalado após vitória na estreia e tenta consolidar sua força logo no início da competição. Sob o comando de Claudinei Oliveira, a tendência é de manutenção da base titular, com possíveis ajustes pontuais no setor ofensivo para dar mais intensidade ao ataque.

Do outro lado, o Floresta também iniciou a Série C com vitória fora de casa, de virada, resultado que elevou a confiança do elenco comandado por Leston Júnior, velho conhecido do Santa Cruz. A equipe cearense aposta na organização tática e na continuidade do trabalho para tentar surpreender novamente diante da sua torcida.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Com duas equipes vindas de vitórias na rodada inaugural, o duelo promete ser equilibrado e de forte intensidade, com ambos os lados tentando se firmar entre os primeiros colocados neste início de competição.

