Boletim médico do Santa Cruz: Everaldo sente a panturrilha nos primeiros treinos

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz segue com desfalques para o confronto diante do Floresta, marcado para este sábado (11), às 17h, no Estádio Domingão. O técnico Claudinei Oliveira não deverá contar com três jogadores: o lateral-esquerdo Alex Ruan, o volante Léo Costa e o atacante Everaldo.

De acordo com o diretor médico do clube, Antônio Mário, o atacante Everaldo, principal contratação da Série C, segue sob cuidados do departamento médico após relatar um desconforto na panturrilha logo no início dos trabalhos físicos com o grupo.

Desde então, o atleta vem realizando tratamento e acompanhamento específico, com foco na recuperação completa antes de voltar aos treinamentos em intensidade máxima. A expectativa é de que ele inicie o processo de transição física a partir de sábado.

“O Everaldo sentiu a panturrilha no início do trabalho físico dele quando chegou com a gente. Mas, a partir de sábado, ele também já deve estar incorporado na transição física”, explicou.

Já a situação mais avançada é a de Alex Ruan. O jogador já iniciou o processo de transição física e, inclusive, vem sendo integrado gradualmente às atividades com o restante do grupo. A expectativa interna é de que sua reintegração seja definitiva nos próximos dias, possivelmente já a partir de sábado.

No entanto, apesar da evolução considerada positiva pelo departamento médico, a tendência é que o atleta ainda não esteja apto para ser relacionado para a partida, já que o clube adota cautela.

O caso do volante Léo Costa inspira um pouco mais de atenção por parte da equipe médica. O volante apresentou dores na região do adutor, especificamente na área do púbis, durante sessões de treinamento físico.

Segundo o médico coral, o jogador tem apresentado evolução satisfatória ao tratamento, mas ainda precisa de um período adicional de recuperação. A previsão é de que ele seja liberado em aproximadamente sete dias.