Claudinei Oliveira valoriza qualidade do elenco do Santa Cruz e alerta contra vaidade

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O técnico Claudinei Oliveira elogiou a força do elenco do Santa Cruz, formado por 37 atletas, mas aproveitou para alertar sobre os riscos da vaidade dentro do grupo. Segundo o comandante tricolor, todos os jogadores têm importância, independentemente de começarem como titulares ou entrarem no decorrer das partidas.

“Temos um elenco muito bom. Eu bato muito nessa tecla para que os atletas não tenham vaidade. Às vezes quem ganha o jogo é quem começa, às vezes é quem entra depois. Quem construiu sua equipe e deixou tanto é importante tanto quem inicia quanto quem termina”, afirmou o treinador.

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Além da valorização do grupo, Claudinei Oliveira reforçou que o tratamento dado a cada atleta é igual. O profissional explicou que, mesmo com a necessidade de reduzir a lista de jogadores para 23 por jogo e ajustar a folha salarial, ninguém fica “de lado” ou sem atenção.

“Dou a mesma atenção para todos e temos que decidir. Só podemos levar 23 para o jogo, mas nenhum vai ficar de lado. As decisões são técnicas, baseadas no estilo de jogo, características físicas e necessidades da equipe, e não em preferência pessoal”, concluiu.

Com o resultado, o Santa Cruz inicia a Série C somando três pontos importantes e ganha confiança para a sequência da competição. Agora, a equipe volta as atenções para o próximo compromisso, quando enfrenta o Floresta, no sábado (11), às 17h, no Domingão.

