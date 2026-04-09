Claudinei Oliveira valoriza qualidade do elenco do Santa Cruz e alerta contra vaidade
Técnico do Santa Cruz, Claudinei Oliveira, prega meritocracia e combate vaidade no elenco
Publicado: 09/04/2026 às 18:00
Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O técnico Claudinei Oliveira elogiou a força do elenco do Santa Cruz, formado por 37 atletas, mas aproveitou para alertar sobre os riscos da vaidade dentro do grupo. Segundo o comandante tricolor, todos os jogadores têm importância, independentemente de começarem como titulares ou entrarem no decorrer das partidas.
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Além da valorização do grupo, Claudinei Oliveira reforçou que o tratamento dado a cada atleta é igual. O profissional explicou que, mesmo com a necessidade de reduzir a lista de jogadores para 23 por jogo e ajustar a folha salarial, ninguém fica “de lado” ou sem atenção.
“Dou a mesma atenção para todos e temos que decidir. Só podemos levar 23 para o jogo, mas nenhum vai ficar de lado. As decisões são técnicas, baseadas no estilo de jogo, características físicas e necessidades da equipe, e não em preferência pessoal”, concluiu.
Com o resultado, o Santa Cruz inicia a Série C somando três pontos importantes e ganha confiança para a sequência da competição. Agora, a equipe volta as atenções para o próximo compromisso, quando enfrenta o Floresta, no sábado (11), às 17h, no Domingão.