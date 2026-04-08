Homem foragido por homicídio é detido antes de partida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco

Polícia Militar prende foragido por homicídio antes de jogo do Santa Cruz na Arena de Pernambuco

Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu na segunda-feira (6) um homem de 21 anos, foragido por homicídio, que tentava acessar a Arena de Pernambuco para assistir à partida entre Santa Cruz e Itabaiana, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.



Segundo a Polícia Militar, a prisão foi resultado de um monitoramento estratégico realizado pelo Grupo de Trabalho Futebol, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS). O suspeito foi abordado pelos policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) enquanto tentava acessar o estádio.

O rastreamento do homem começou em Santa Cruz do Capibaribe, com informações da delegacia local repassadas ao Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS).

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A PM destacou que o suspeito utilizava redes sociais para divulgar conteúdos ligados à principal torcida organizada do Santa Cruz, o que facilitou sua localização.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Santa Cruz do Capibaribe. O nome dele não foi divulgado.

