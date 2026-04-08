Homem foragido por homicídio é detido antes de partida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Polícia Militar prende foragido por homicídio antes de jogo do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Publicado: 08/04/2026 às 12:31
Arena Pernambuco (Rafael Vieira)
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu na segunda-feira (6) um homem de 21 anos, foragido por homicídio, que tentava acessar a Arena de Pernambuco para assistir à partida entre Santa Cruz e Itabaiana, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
O rastreamento do homem começou em Santa Cruz do Capibaribe, com informações da delegacia local repassadas ao Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS).
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A PM destacou que o suspeito utilizava redes sociais para divulgar conteúdos ligados à principal torcida organizada do Santa Cruz, o que facilitou sua localização.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Santa Cruz do Capibaribe. O nome dele não foi divulgado.