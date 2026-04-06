'Foi na raça': Marquinhos celebra vitória do Santa Cruz sobre o Itabaiana na estreia da Série C

Marquinhos, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Um dos reforços contratados para a sequência da temporada, o atacante Marquinhos foi o grande herói do Santa Cruz na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, marcando o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Itabaiana, nesta segunda-feira (6), na Arena Pernambuco.

O jogo, marcado por forte chuva e um gramado encharcado, apresentou desafios físicos e técnicos para as duas equipes, que precisaram se adaptar às condições adversas. Apesar das dificuldades, o Tricolor do Arruda conseguiu controlar a maior parte das ações no segundo tempo e encontrou o caminho do gol graças à movimentação de Marquinhos na área adversária.

Após a partida, Marquinhos destacou o esforço coletivo da equipe tricolor e a superação diante das condições complicadas. “Primeiramente, eu estou muito cansado. Mas, feliz demais, esse grupo todo está de parabéns. Tivemos muita dificuldade com a chuva e o campo, mas a gente lutou até o final. Sabemos que foi na raça”, afirmou.

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O atacante também comentou sobre a importância de sua preparação individual e a confiança que recebeu da comissão técnica, mostrando gratidão pelo apoio recebido dentro do clube. “Sobre o gol, estou muito feliz. Eu vim me preparando muito bem pra essa semana, isso é fruto do trabalho. Agradecer a todo mundo, ao professor por confiar em mim, a todo o Santa Cruz”, destacou.

Com o resultado, a Cobra Coral somou seus primeiros três pontos e terminou a primeira rodada na quinta posição da tabela, enquanto o Itabaiana ficou na 16ª colocação, ainda sem pontuar na competição.

Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta o Floresta, domingo (11), às 17h, no estádio Domingão, enquanto o Tremendão da Serra recebe o Ypiranga-RS, às 19h, no Mendonção.

