Beto Lago: Santa Cruz entra em campo para confirmar o favoritismo na Série C

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Quando a bola rolar para Santa Cruz e Itabaiana, na Arena de Pernambuco, pela Série C, o discurso se encerra e a cobrança começa. Tudo prometido, explicado ou relativizado nos bastidores perde valor diante do único parâmetro que realmente importa: resultado. O Santa entra precisando se afirmar, até como favorito. A reformulação foi ampla, com 15 reforços que, longe de representarem solução imediata, escancaram um problema clássico: falta de identidade. Cabe ao técnico Claudinei Oliveira assumir o risco das próprias escolhas. Não basta ter convicção. É preciso transformá-la em um time organizado, competitivo e confiável já na largada. Porque acabou o momento de laboratório. O Brasileiro da Série C é um torneio curto, traiçoeiro e impaciente com erros. E o torcedor coral, calejado de frustrações recentes, não vai comprar discurso de “processo” se o desempenho não acompanhar. Mais do que entrosar um “11 titular”, o Santa Cruz precisa mostrar, desde o apito inicial, que sabe o que quer ser dentro de campo. Caso contrário, a pressão que hoje está no entorno rapidamente desce para o gramado e, historicamente, quando isso acontece, o roteiro costuma ser cruel.

Ser mais transparente

Sobre a SAF, a diretoria do Santa Cruz precisa ser mais transparente com o torcedor. O excesso de versões espalhadas por todos os lados só amplia a confusão. Já não importa mais apontar vilões ou mocinhos. O que a torcida exige é clareza, verdade e, acima de tudo, solução.

Vitória não esconde os ajustes

A vitória sobre a Ponte Preta cumpre seu papel imediato: pontuar e devolver um mínimo de confiança nos Aflitos. Mas o jogo também mostrou arestas que Hélio dos Anjos precisa corrigir sem demora. Juninho não encaixou pelo lado direito, comprometeu a fluidez e travou a saída por aquele corredor. Com Victor Andrade, o time ganha agressividade, porém desloca Vinícius de um setor onde rende mais e isso cobra seu preço na organização ofensiva. Leonai tem potencial para elevar o nível do meio-campo, mas ainda carece de dosagem física e leitura de intensidade. A boa notícia é o calendário mais leve: semanas cheias que, se bem aproveitadas, podem transformar um time competitivo em uma equipe mais confiável.

Três pontos que não compram tempo

O Sport fez o que precisava fora de casa: venceu, respirou e não se distanciou da turma de cima. Só que o resultado não pode servir de cortina de fumaça. A ausência de um treinador efetivo já ultrapassa o limite do razoável, diante destas duas semanas com a interinidade de Márcio Goiano. O Leão ainda oscila, tem dificuldades de controle e carece de identidade, mas no sábado já houve uma melhor organização em campo. Importante lembrar que o time terá uma maratona que envolve Copa do Nordeste e Série B e sem um comando definido, o risco é transformar um alívio pontual em nova sequência de instabilidade. O recado é claro: vitória importante, mas urgência mantida, dentro e fora de campo.

