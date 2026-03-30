Santa Cruz acerta empréstimo do lateral-esquerdo David Cabeça ao Cianorte

David Cabeça, lateral-esquerdo do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz acertou o empréstimo do lateral-esquerdo David Cabeça ao Cianorte até o fim da temporada. Revelado nas categorias de base do clube coral, o jogador não vinha tendo oportunidades com a equipe principal em 2026, apesar de estar integrado ao elenco e participando normalmente das atividades no dia a dia.

Na última temporada, David Cabeça entrou em campo em três partidas da Série D, acumulando suas primeiras experiências no time profissional.

A negociação também faz parte do planejamento do Santa Cruz para o elenco ao longo da temporada. Atualmente, o setor conta com Alex Ruan, o recém-chegado Zé Mário e Rodrigues, que também pode ser negociado nos próximos dias, a depender do andamento das conversas no mercado.

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A movimentação foi definida em comum acordo entre as partes, com o objetivo de proporcionar maior tempo de jogo ao atleta. Sem espaço na rotação do time principal, a diretoria entendeu que o empréstimo seria o melhor caminho para o desenvolvimento do lateral neste momento da carreira. O jogador já se deslocou para se juntar ao elenco do Cianorte.

Como o Cianorte disputará a Série D, o regulamento da competição permite a inscrição de jogadores mesmo fora da janela tradicional de transferências do futebol brasileiro. Dessa forma, o acerto foi viabilizado sem entraves burocráticos, abrindo caminho para que o atleta tenha mais minutagem e retorne mais experiente ao Santa Cruz no futuro.