Santa Cruz anuncia a contratação do zagueiro Jeferson, vindo do futebol do Iraque
O defensor de 33 anos conta com passagens por Londrina, Paraná e Brusque no futebol brasileiro
Publicado: 30/03/2026 às 15:36
Jeferson, novo zagueiro do Santa Cruz (Divulgação / Santa Cruz )
Ainda ativo na busca pelos últimos reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz oficializou, nesta segunda-feira (30), a contratação do zagueiro Jeferson. O defensor tem 33 anos e chega ao Arruda após passagem pelo futebol do Iraque.
Jeferson vinha atuando pelo Newroz, onde realizou oito jogos na atual temporada, e também conta com passagem pelo Al-Karma no futebol iraquiano. Por vir do exterior, a Cobra Coral pôde realizar o acerto após o encerramento da janela doméstica de transferências, fechada na última sexta-feira (27).
O novo zagueiro do Santa Cruz ainda acumula passagens por Goytacaz, Londrina, Paraná, Água Santa e Brusque no futebol nacional, além de experiências no futebol iraniano e português. Pelo Londrina, inclusive, Jeferson ostenta um acesso à Série B no currículo, ocorrido em 2020.
O experiente defensor chega como o quinto jogador do setor no atual elenco comandado por Claudinei Oliveira. Além de Jeferson, o Santa Cruz conta com os zagueiros Eurico Lima, Matheus Vinícius, William Alves e Edson Miranda.
