Arruda x Arena Pernambuco: onde o Santa Cruz jogará na estreia da Série C?

Estádio do Arruda e Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

A estreia do Santa Cruz na Série C, marcada para 6 de abril (próxima segunda-feira) contra o Itabaiana, ainda está envolta em incertezas sobre o local da partida. O clube enfrenta uma corrida contra o tempo para decidir se retornará ao Estádio do Arruda ou se jogará na Arena Pernambuco, alternativa que também apresenta problemas.

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O principal entrave para o retorno ao Arruda são os laudos de engenharia, segurança e prevenção contra incêndio, que estão vencidos desde o final de 2025. A última partida com público no estádio ocorreu em 13 de julho do ano passado, pela Série D.

A diretoria coral tenta viabilizar o retorno, mesmo que com capacidade reduzida, mas a liberação depende da análise completa de toda a documentação exigida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Até o momento, segundo a corporação, não houve solicitação formal concluída para a vistoria, que é obrigatória para autorizar a presença de torcedores.

Em rápido conta com a reportagem do DP Esportes, o presidente da Patrimonial, Adriano Lucena, afirmou que não há previsão para o estádio passar pela vistoria.

Arena Pernambuco também enfrenta obstáculos

Inicialmente, a estreia estava prevista para acontecer na Arena Pernambuco. No entanto, a diretoria coral tinha como objetivo trazer o jogo para o Arruda, principal reduto coral. Além disso, recentemente a Arena Pernambuco enfrentou problemas decorrentes de um evento religioso, que reuniu mais de 50 mil pessoas e deixou o gramado em péssimas condições. Como consequência, o duelo entre Retrô x Ceará teve que ser transferido para os Aflitos.

Apesar das dificuldades, a Arena Pernambuco permanece como alternativa, caso os laudos do Arruda não sejam liberados a tempo.

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Torcida e diretoria aguardam definição

A indefinição sobre o local da estreia gera impactos diretos na logística do clube, na venda de ingressos e na preparação da torcida, que sonha com o retorno ao estádio histórico. A diretoria corre contra o tempo para definir onde a equipe fará sua primeira partida na Série C, enquanto a contagem regressiva segue acelerada.

