Nova cara: Santa Cruz testa escalação com três reforços entre os titulares

Zé Mario, lateral do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz deu sinais claros de como deve iniciar a caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro. Em jogo-treino contra o Treze-PB, no Arruda, o técnico Claudinei Oliveira esboçou pela primeira vez uma formação considerada base para a estreia da competição.

A equipe montada pelo treinador contou com Gabriel Souza no gol; Israel, Eurico, Edson Miranda e Zé Mário compondo a linha defensiva; Pedro Favela, Wagner Balotelli e Vitinho no meio-campo; e o trio ofensivo formado por Ronald, Renato e Quirino.

Entre os titulares, três reforços recentes ganharam oportunidade desde o início: o zagueiro Edson Miranda, o lateral-esquerdo Zé Mário e o atacante Ronald. A presença dos novos nomes indica a intenção da comissão técnica de acelerar a adaptação e consolidar uma espinha dorsal já nas primeiras rodadas.

A formação escolhida sugere um time equilibrado, com três homens no meio buscando dar sustentação e dinamismo, enquanto o ataque aposta em mobilidade e velocidade pelos lados. Apesar do esboço inicial, Claudinei promoveu diversas mudanças ao longo da atividade, evidenciando que ainda observa variações antes da definição definitiva.

A estreia na Série C está marcada para 6 de abril, às 20h, contra o Itabaiana. Inicialmente programado para a Arena Pernambuco, o clube ainda negocia a transferência da partida para o Arruda, que poderá ocorrer com capacidade reduzida, dependendo da liberação dos laudos de segurança.

