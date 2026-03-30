Dá para o Santa Cruz contratar? O que pode ser feito com a janela de mercado fechada

Com janela fechada, veja como o Santa Cruz ainda pode reforçar o elenco

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz segue atento ao mercado mesmo após o encerramento da janela de transferências, ocorrido na última sexta-feira (27). Apesar do fim do prazo para negociações convencionais, o clube ainda pode reforçar o elenco para a sequência da temporada, desde que respeite as exceções previstas no regulamento.

De acordo com as normas vigentes, atletas que já estavam sem contrato antes do fechamento da janela podem ser registrados por novos clubes a qualquer momento.

A regra também se aplica a jogadores que obtiveram rescisão contratual por culpa da equipe anterior, como em casos de atraso salarial, ou que foram dispensados de forma unilateral e sem justa causa.

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Diante desse cenário, o Santa Cruz mantém o monitoramento do mercado em busca de oportunidades pontuais, especialmente envolvendo atletas livres. A estratégia é ajustar o elenco sem comprometer o planejamento financeiro e técnico traçado para o restante da temporada.

Até o momento, o Tricolor do Arruda oficializou a chegada de 13 reforços, contemplando todos os setores do time. Para o gol, foi contratado Thiago Coelho. O sistema defensivo ganhou Edson Miranda, além dos laterais Thiago Ennes e Zé Mário. No meio-campo, chegaram Silva, Léo Costa, Fabinho e Régis. Já o ataque foi fortalecido com Marquinhos, Nilton, Eron, Tiago Marques e Ronald.

A próxima janela de transferências do futebol brasileiro está prevista para o período entre 20 de julho e 11 de setembro, quando os clubes poderão voltar a realizar contratações sem restrições.

