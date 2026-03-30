Dá para o Santa Cruz contratar? O que pode ser feito com a janela de mercado fechada
Com janela fechada, veja como o Santa Cruz ainda pode reforçar o elenco
Publicado: 30/03/2026 às 09:07
Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)
O Santa Cruz segue atento ao mercado mesmo após o encerramento da janela de transferências, ocorrido na última sexta-feira (27). Apesar do fim do prazo para negociações convencionais, o clube ainda pode reforçar o elenco para a sequência da temporada, desde que respeite as exceções previstas no regulamento.
A regra também se aplica a jogadores que obtiveram rescisão contratual por culpa da equipe anterior, como em casos de atraso salarial, ou que foram dispensados de forma unilateral e sem justa causa.
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Diante desse cenário, o Santa Cruz mantém o monitoramento do mercado em busca de oportunidades pontuais, especialmente envolvendo atletas livres. A estratégia é ajustar o elenco sem comprometer o planejamento financeiro e técnico traçado para o restante da temporada.
Até o momento, o Tricolor do Arruda oficializou a chegada de 13 reforços, contemplando todos os setores do time. Para o gol, foi contratado Thiago Coelho. O sistema defensivo ganhou Edson Miranda, além dos laterais Thiago Ennes e Zé Mário. No meio-campo, chegaram Silva, Léo Costa, Fabinho e Régis. Já o ataque foi fortalecido com Marquinhos, Nilton, Eron, Tiago Marques e Ronald.
A próxima janela de transferências do futebol brasileiro está prevista para o período entre 20 de julho e 11 de setembro, quando os clubes poderão voltar a realizar contratações sem restrições.