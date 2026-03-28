Santa Cruz vence Treze em jogo-treino no Arruda e segue preparação para Série C

Gols de Tiago Marques e Eurico garantem vitória do Santa Cruz sobre Treze em jogo-treino no Arruda

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz deu mais um passo na preparação para a Série C com vitória em jogo-treino contra o Treze, realizado neste sábado (28), no estádio Arruda. O Tricolor do Arruda venceu por 3 a 0, com gols de Tiago Marques, duas vezes, e Eurico. A atividade foi realizada a portas fechadas, sem a presença de torcida e imprensa, e os atletas utilizaram uniformes de treino.

A movimentação marcou a reta final da preparação da equipe coral, que busca ajustar os últimos detalhes antes do início da competição nacional. A comissão técnica aproveitou para testar boa parte dos reforços recentemente contratados.

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O clube passou por uma grande reformulação no elenco, oficializando 13 reforços, distribuídos em todas as posições do campo. Chegaram o goleiro Thiago Coelho; o zagueiro Edson Miranda; os laterais Thiago Ennes e Zé Mário; os volantes Silva, Léo Costa e Fabinho; os meias Régis e Nilton; e os atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.

A estreia na Série C está marcada para 6 de abril, às 20h, contra o Itabaiana. Inicialmente programado para a Arena Pernambuco, o clube ainda negocia a transferência da partida para o Arruda, que poderá ocorrer com capacidade reduzida, dependendo da liberação dos laudos de segurança.