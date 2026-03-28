'Ainda tenho fome de vencer', afirma Fabinho em sua chegada ao Santa Cruz

Fabinho, volante do Santa Cruz (Reprodução)

O Santa Cruz apresentou o volante Fabinho, de 39 anos, como reforço para a sequência da temporada. Experiente, com passagens recentes no futebol pernambucano – Sport e pelo Retrô. O jogador chega ao Arruda cercado por desconfiança em razão da idade e do tempo de inatividade.

Durante a coletiva, Fabinho tratou o tema com naturalidade e reconheceu que o questionamento por parte da torcida é compreensível. Sem atuar há cerca de sete meses, o atleta garantiu que vem mantendo a rotina de treinamentos e assegurou que estará apto fisicamente em breve.

“Eu entendo a imprensa e o torcedor. Hoje, um atleta de 39 anos em alto nível é raro. Mas fui privilegiado com a parte física e pago um preço alto para me manter competitivo”, afirmou. O volante destacou ainda os investimentos pessoais em recuperação e preparação, como forma de prolongar a carreira.

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Além do aspecto físico, o jogador enfatizou o fator mental como diferencial neste momento da trajetória. Segundo o volante, a motivação segue intacta, mesmo após anos no futebol profissional.

“A fome continua a mesma. Tem jogador mais novo que perdeu a paixão. Eu ainda sou movido por propósito, por missão”, declarou.

Fabinho também classificou a transferência como um grande desafio da carreira, sobretudo pela rivalidade envolvida na mudança de clube. O volante atuou nas últimas temporadas pelo Sport, onde conquistou dois títulos estaduais, em 2023 e 2024.



