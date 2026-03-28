Santa Cruz encerra janela de transferências com reformulação ampla; confira reforços

Jogadores do Santa Cruz (Reprodução)

Após um início de temporada abaixo das expectativas, o Santa Cruz adotou uma postura agressiva no mercado e promoveu uma ampla reformulação em seu elenco ao longo da janela de transferências doméstica, encerrada recentemente.

Ao todo, 13 reforços foram incorporados ao grupo tricolor, contemplando todos os setores do time. Para o gol, chegou Thiago Coelho. O sistema defensivo foi reforçado com o zagueiro Edson Miranda e os laterais Thiago Ennes e Zé Mário. No meio-campo, o clube apostou nas contratações de Silva, Léo Costa, Fabinho, Nilton e Régis, enquanto o setor ofensivo recebeu Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A movimentação intensa evidencia a tentativa da diretoria de corrigir rapidamente as falhas apresentadas na fase inicial da temporada e aumentar o nível de competitividade da equipe para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o fechamento da janela, novas contratações só poderão ser realizadas entre 20 de julho e 11 de setembro, o que torna fundamental o entrosamento imediato do elenco reformulado.

A estreia na competição nacional está marcada para o dia 6 de abril, às 20h, diante do Itabaiana. O confronto está inicialmente agendado para a Arena Pernambuco, mas a diretoria trabalha para viabilizar a realização da partida no Estádio do Arruda, ainda que com capacidade reduzida, dependendo da liberação dos laudos de segurança.

