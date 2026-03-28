Santa Cruz encerra janela de transferências com reformulação ampla; confira reforços
Ao todo, 13 reforços foram incorporados ao elenco do Santa Cruz
Publicado: 28/03/2026 às 14:56
Jogadores do Santa Cruz (Reprodução)
Após um início de temporada abaixo das expectativas, o Santa Cruz adotou uma postura agressiva no mercado e promoveu uma ampla reformulação em seu elenco ao longo da janela de transferências doméstica, encerrada recentemente.
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A movimentação intensa evidencia a tentativa da diretoria de corrigir rapidamente as falhas apresentadas na fase inicial da temporada e aumentar o nível de competitividade da equipe para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.
Com o fechamento da janela, novas contratações só poderão ser realizadas entre 20 de julho e 11 de setembro, o que torna fundamental o entrosamento imediato do elenco reformulado.
A estreia na competição nacional está marcada para o dia 6 de abril, às 20h, diante do Itabaiana. O confronto está inicialmente agendado para a Arena Pernambuco, mas a diretoria trabalha para viabilizar a realização da partida no Estádio do Arruda, ainda que com capacidade reduzida, dependendo da liberação dos laudos de segurança.