Jogo-treino: Santa Cruz faz último teste antes da Série C contra Treze-PB no Arruda
Publicado: 28/03/2026 às 08:00
Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)
O Santa Cruz realiza neste sábado (28), às 16h, no Estádio do Arruda, seu último teste antes da estreia na Série C. O adversário será o Treze-PB, em jogo-treino com portões fechados.
Ao todo, o Tricolor do Arruda oficializou 12 reforços, incluindo nomes para todos os setores do campo. Chegaram o goleiro Thiago Coelho; o zagueiro Edson Miranda; os laterais Thiago Ennes e Zé Mário; os volantes Silva, Léo Costa e Fabinho; os meias Régis e Nilton; além dos atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.
A realização do jogo sem público também está relacionada às obras em andamento nas arquibancadas do Arruda. O estádio passa por reformas e aguarda vistorias dos órgãos competentes para liberação, o que ainda gera incerteza sobre sua utilização em partidas oficiais.
A estreia do Santa Cruz na Série C está marcada para o dia 6 de abril, às 20h, contra Itabaiana. O confronto, a princípio, será disputado na Arena Pernambuco, mas o clube trabalha para transferir a partida para o Arruda, ainda que com capacidade reduzida, dependendo da liberação dos laudos de segurança.