'Primeiro clube de massa da minha carreira', diz Edson Miranda ao reforçar zaga do Santa Cruz
Do Athletic ao Santa Cruz: Edson Miranda aposta em experiência e simplicidade na defesa
Publicado: 27/03/2026 às 11:23
Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz (Geovanna de Lima)
O zagueiro Edson Miranda foi oficialmente apresentado pelo Santa Cruz como novo reforço para a temporada. Aos 26 anos, o defensor chega após cinco temporadas no Athletic-MG, onde foi peça importante na campanha que levou o clube ao acesso à Série B em 2024.
O defensor também comentou sobre seu estilo de jogo, reforçando a simplicidade e a dedicação à função defensiva. “Eu entendo bem o que a minha posição exige, que é simplicidade. Não sou de inventar muito. Meu principal objetivo no campo é defender bem, e é isso que faço”, disse.
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Além disso, Edson Miranda compartilhou sua experiência em clubes sob o modelo de gestão SAF (Sociedade Anônima do Futebol), vivenciada no Athletic. “Em relação à SAF, acho que o modelo quer resultados rápidos. As outras gestões até toleram algum resultado, mas a SAF busca eficiência imediata. Isso é bom”, explicou.
O Santa Cruz estreia na Série C no dia 6 de abril, às 20h, contra o Itabaiana, em partida inicialmente marcada para a Arena Pernambuco. A diretoria, no entanto, trabalha para viabilizar a realização do confronto no Estádio do Arruda, ainda que com capacidade reduzida, dependendo da liberação dos laudos de segurança.