No último dia da janela, Santa Cruz corre contra o tempo por último reforço para a Série C

Na reta final da janela de transferência, Santa Cruz tenta último reforço para a Série C

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz intensifica os movimentos no mercado nas horas finais da janela de transferências doméstica, que se encerra nesta sexta-feira (27). A diretoria coral trabalha contra o tempo para fechar a contratação de um atacante de lado, considerado o último reforço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Nos bastidores, dois nomes surgem como principais alvos. Um deles é o atacante Éverton Brito, que pertence ao América. Outro é Everaldo, com passagem pelo Coritiba. A diretoria tricolor mantém cautela nas tratativas, mas busca viabilizar ao menos um dos negócios antes do prazo final.

Até o momento, o Santa Cruz já oficializou 12 reforços para a temporada, promovendo uma ampla reformulação do elenco. Chegaram o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Edson Miranda, os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, os volantes Silva, Léo Costa e Fabinho, o meia Régis e os atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.

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Paralelamente às chegadas, o clube também trabalha para enxugar o grupo. Alguns atletas seguem treinando normalmente, mas têm futuro indefinido, como o lateral Rodrigues, os volantes Andrey e Gabriel Galhardo, os atacantes Matheus Régis e Robinho, que podem ser negociados.

Até aqui, apenas duas saídas foram confirmadas: o zagueiro Ianson acertou com o Caxias, enquanto o lateral-direito Pedro Costa foi emprestado ao Volta Redonda. Além da dupla, o goleiro Felipe Alves e o centroavante Ariel Nahuelpán tem negociações em andamento para a rescisão contratual.

Após o fechamento da atual janela, o mercado nacional será reaberto apenas no período entre 20 de julho e 11 de setembro, o que aumenta a pressão por uma definição imediata. Internamente, a avaliação é de que o elenco está próximo do ideal, restando apenas o ajuste final no setor ofensivo.

