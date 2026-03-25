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Zé Mário volta a Pernambuco após 12 anos para defender o Santa Cruz: 'Sentimento de gratidão'

Zé Mário destaca versatilidade em apresentação no Santa Cruz

Paulo Mota

Publicado: 25/03/2026 às 14:27

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Zé Mario, lateral do Santa Cruz/Geovanna de Lima /SCFC

Zé Mario, lateral do Santa Cruz (Geovanna de Lima /SCFC)

O Santa Cruz apresentou o lateral-esquerdo Zé Mário, que retorna ao futebol pernambucano após 12 anos como reforço para a disputa da Série C. Com passagens por Náutico e Sport, o jogador passa a integrar a seleta lista de atletas que defenderam o Trio de Ferro do estado.

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O atleta destacou a emoção de vestir a camisa coral e ressaltou a responsabilidade de defender o clube.

“Primeiramente, muito feliz pelo convite. Todo jogador que conhece a história do Santa Cruz, o que a torcida representa, sabe da importância e da responsabilidade de estar aqui. Depois de 12 anos, voltando para Recife. Sentimento de gratidão. Eu volto um jogador com as mesmas características, volto mais cascudo e maduro”, afirmou.

Além da experiência, Zé Mário chega com a versatilidade como uma de suas principais características. O atleta explicou que pode atuar tanto na lateral-esquerda quanto em funções mais centralizadas no meio-campo, algo que desenvolveu ao longo da carreira.

“Me considero um jogador polivalente. Consigo fazer a função tanto por dentro, quanto pela lateral. Acabei jogando de meia até a pandemia. Depois, aconteceu um acaso. O primeiro campeonato a voltar foi o Gauchão, sem muitos jogadores. Só tinha eu de canhoto no meu time. Joguei na lateral-esquerda contra o Grêmio, fui bem, fiz dois gols. E fui me adaptando”, destacou.

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Durante a apresentação, o jogador também comentou sobre a pressão por resultados na disputa da Série C, principal objetivo do clube na temporada. Para o jogador, a experiência do elenco pode ser um diferencial na busca pelo acesso.

“Tem que entregar resultado. Todos sabem da responsabilidade, do que pode trazer de benefício para a carreira um acesso. Todo mundo sabe da grandeza do Santa Cruz. Sei da responsabilidade e estou aqui para agregar”, concluiu.

O Santa Cruz estreia na Série C no dia 6 de abril, às 20h, contra o Itabaiana, em partida inicialmente marcada para a Arena Pernambuco. A diretoria, no entanto, trabalha para viabilizar a realização do confronto no Estádio do Arruda, ainda que com capacidade reduzida, dependendo da liberação dos laudos de segurança.

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