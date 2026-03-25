Santa Cruz marca jogo-treino contra Treze-PB antes da estreia na Série C

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz agendou um jogo-treino contra o Treze-PB para o próximo sábado (28), às 16h, no estádio do Arruda. A partida será realizada de portões fechados, já que o estádio ainda passa por reformas e não possui os laudos de segurança necessários para receber público. Os jogadores utilizarão uniformes de treino durante o confronto. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Paulo de Tarso, e confirmado pela reportagem do DP Esportes.

A comissão técnica do Tricolor do Arruda vê o amistoso como oportunidade para dar ritmo de jogo ao elenco e aprimorar o entrosamento do grupo antes da estreia na Série C. A equipe vem se preparando com foco na competição nacional, buscando corrigir ajustes e fortalecer a resistência física dos jogadores.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Até o momento, o Santa Cruz já confirmou a contratação de 11 reforços para a competição: o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Edson Miranda, os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, os volantes Silva e Léo Costa, o meia Régis e os atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.

O Santa Cruz estreia no Campeonato Brasileiro da Série C 2026 no dia 6 de abril (segunda-feira), às 20h, contra o Itabaiana. A partida está oficialmente marcada para a Arena Pernambuco. No entanto, o clube trabalha para tentar levar o confronto para o estádio do Arruda, ainda que com capacidade reduzida, dependendo das vistorias e liberação dos laudos de segurança.

