Santa Cruz marca jogo-treino contra Treze-PB antes da estreia na Série C
Jogo-treino fechado: Santa Cruz enfrenta Treze-PB antes de estreia da Série C
Publicado: 25/03/2026 às 12:19
Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)
O Santa Cruz agendou um jogo-treino contra o Treze-PB para o próximo sábado (28), às 16h, no estádio do Arruda. A partida será realizada de portões fechados, já que o estádio ainda passa por reformas e não possui os laudos de segurança necessários para receber público. Os jogadores utilizarão uniformes de treino durante o confronto. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Paulo de Tarso, e confirmado pela reportagem do DP Esportes.
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Até o momento, o Santa Cruz já confirmou a contratação de 11 reforços para a competição: o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Edson Miranda, os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, os volantes Silva e Léo Costa, o meia Régis e os atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.
O Santa Cruz estreia no Campeonato Brasileiro da Série C 2026 no dia 6 de abril (segunda-feira), às 20h, contra o Itabaiana. A partida está oficialmente marcada para a Arena Pernambuco. No entanto, o clube trabalha para tentar levar o confronto para o estádio do Arruda, ainda que com capacidade reduzida, dependendo das vistorias e liberação dos laudos de segurança.