Santa Cruz entra na disputa por atacante Éverton Brito, do América-MG

Éverton Brito, atacante do América-MG (Mourão Panda / América)

O Santa Cruz está de olho no atacante Éverton Brito, atualmente no América-MG, para reforçar o elenco na Série C do Campeonato Brasileiro. Segundo informações do jornalista Lucas Rossafa, confirmadas pelo DP Esportes, o Tricolor do Arruda já apresentou uma proposta oficial pelo atleta. No entanto, o jogador disputa a contratação com o Guarani.

O atacante, revelado nas categorias de base do Palmeiras, é ambidestro e atua preferencialmente pelas pontas. Em 2026, defendeu o América-MG em seis partidas, marcando um gol. No ano passado, Éverton esteve na Ponte Preta, onde disputou 24 jogos e marcou quatro gols.

Ao longo de sua carreira, Éverton Brito passou por clubes como Brasilis, Krymteplytsia (Ucrânia), Madureira, Gama, Juventude, Ferroviária, Goiás, Figueirense, Paraná, Náutico, Inter de Limeira e Vila Nova.

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O atacante é o nome aprovado pelo técnico Claudinei Oliveira, que busca reforçar a equipe tricolor para a Série C. A negociação ainda está em andamento, e as partes trabalham para chegar a um acordo nos próximos dias. Vale lembrar, que a janela de transferências doméstica fecha nesta sexta-feira (27).

