Silêncio e incerteza marcam futuro da SAF do Santa Cruz

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz atravessa um momento de transição no processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Tanto o clube, na pessoa do presidente executivo Bruno Rodrigues, quanto o investidor Iran Barbosa, principal interlocutor da Cobra Coral Participações S.A., mantêm-se em silêncio sobre as negociações e o futuro da SAF.

Desde o início de março, os bastidores do Arruda têm sido marcados por discrição e cautela. O grupo que inicialmente conduziu a implementação da SAF está em fase final de venda de suas cotas societárias, abrindo caminho para novos investidores assumirem o controle do futebol do clube.

Segundo informações obtidas, três grupos demonstraram interesse no projeto, sendo um oriundo do Rio de Janeiro e outro de Itajaí, em Santa Catarina, com negociações avançadas. Apesar do interesse, nenhum acordo foi oficialmente confirmado, reforçando a postura reservada tanto da diretoria quanto dos antigos investidores.

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O novo grupo será responsável por concluir a aquisição de 90% das ações do Santa Cruz, coordenar o plano de pagamento dos credores, homologar acordos em recuperação judicial, participar da assembleia de aprovação do projeto e a aquisição das ações do Santa Cruz via leilão.

Nos bastidores, o Tricolor do Arruda vive a expectativa de receber um aporte financeiro estratégico, que deve ajudar a aliviar o fluxo de caixa do clube durante a Série C do Campeonato Brasileiro. Esse investimento, ligado à futura transição de investidores na SAF, pode ser decisivo para dar maior estabilidade administrativa ao clube neste momento de reorganização.

