Corrida contra o relógio: Santa Cruz vive semana decisiva para definição do elenco

Santa Cruz corre contra o tempo para ajustar elenco antes do fim da janela

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz vive dias decisivos nos bastidores às vésperas da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o encerramento da janela de transferências doméstica marcado para a próxima sexta-feira (27), a diretoria tricolor corre contra o tempo para ajustar o elenco e equilibrar a folha salarial.

A prioridade do clube é viabilizar a saída de jogadores que não fazem parte dos planos para a temporada. Sem essas liberações, o Tricolor do Arruda encontra dificuldades para avançar em novas contratações, consideradas essenciais para fechar o grupo. A avaliação interna aponta a necessidade de, ao menos, um atacante de lado de campo.

Entre os atletas com situação mais próxima de definição está o meia Gabriel Galhardo, que pode ter como destino o Brasiliense. Outros nomes, como Rodrigues, Andrey, Matheus Régis e Robinho, seguem treinando normalmente, mas ainda aguardam desfecho sobre permanência ou saída.

Já os casos de Felipe Alves e Ariel estão mais avançados, com negociações em andamento para rescisão contratual. A concretização dos acordos depende apenas de ajustes financeiros entre as partes.

Até o momento, o Santa Cruz conseguiu aliviar parcialmente a folha com duas saídas sem custos: o zagueiro Ianson, que acertou com o Caxias, e o lateral-direito Pedro Costa, emprestado ao Volta Redonda.

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Apesar das limitações financeiras, o clube foi ativo no mercado e anunciou reforços para a disputa da Série C. Chegaram o zagueiro Edson Miranda, os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, os volantes Silva e Léo Costa, o meia Régis e os atacantes Marquinhos, Eron, Tiago Marques e Ronald.

Dentro de campo, a comissão técnica intensifica a preparação visando a estreia na competição nacional. A diretoria também trabalha para viabilizar a realização de um amistoso, com o objetivo de acelerar o entrosamento do elenco reformulado.

