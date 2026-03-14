Santa Cruz encaminha contratação do zagueiro Edson Miranda, vindo do Athletic-MG

O defensor de 26 anos estava no clube mineiro desde 2023 e é provável novo reforço do Santa Cruz

Edson Miranda, do Athletic-MG (Fernanda Trindade/Athletic-MG)

O Santa Cruz segue passando pelo processo de reformulação do elenco para a disputa da Série C e tem mais um nome com negociação encaminhada no mercado. Trata-se do zagueiro Edson Miranda, do Athletic-MG. A informação foi dada inicialmente por Gerailton Souza.

O defensor de 26 anos estava no clube mineiro desde a temporada de 2023 e é aguardado no Recife para assinar contrato com a Cobra Coral. Edson Miranda acumula 85 jogos pelo Athletic-MG e conta com um acesso à Série B pelo clube no currículo, ocorrido em 2024.

O zagueiro ainda acumula passagens por Desportivo Brasil, onde foi revelado, Uberaba, Aymorés e Itabirito.

Edson Miranda deve chegar ao Santa Cruz para repor a vaga deixada por Ianson, que acertou ida ao Caxias. Atualmente no elenco, o Tricolor do Arruda conta com Eurico Lima, Matheus Vinicius e William Alves como opções de zagueiros.



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