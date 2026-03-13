'Vamos brigar para subir', diz executivo do Santa Cruz sobre disputa da Série C

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz não esconde suas ambições para a temporada 2026. Após um período de resultados ruins, o clube inicia uma ampla reformulação no elenco – múltiplas chegadas e saídas –, com o objetivo claro de brigar pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

O executivo de futebol Alex Brasil afirmou que o projeto é sério e que o foco não é apenas participar da competição. “O Santa Cruz vai brigar para subir. Não foi à toa que saímos da nossa casa, não foi para passear”, declarou em entrevista ao podcast Beberibe 1285.

Segundo o dirigente coral, a equipe está se preparando de forma estratégica para a Série C, que é dividida em dois módulos. “Temos estudos detalhados disso e vamos passar para os atletas. Na minha visão, você precisa estar entre os oito primeiros. Quando tivermos certeza que estamos entre os oito, aí vamos brigar pela melhor classificação. Para entrarmos fortes na fase final”, explicou.

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Para reforçar o elenco, o Santa Cruz deve contratar ao todo nove jogadores, garantindo que o treinador Claudinei Oliveira terá condições de iniciar a Série C com força total. “Não queremos apenas disputar, queremos brigar pelo acesso”, concluiu o dirigente.



A estreia do Santa Cruz na Série C está marcada para o início de abril, em casa, contra o Itabaiana, em um jogo que marca também o retorno da torcida ao estádio do Arruda.

