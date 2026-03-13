Despedida: Ex-Santa Cruz, Memo anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2026
Volante Memo se despede dos gramados ao fim da temporada 2026
Publicado: 13/03/2026 às 10:03
Memo, ex-volante do Santa Cruz (Reprodução/Redes Sociais)
Despedida! Ex-Santa Cruz, o volante Memo Moura anunciou que vai encerrar a carreira como jogador profissional ao final da temporada de 2026. Aos 38 anos, o atleta comunicou a decisão por meio das redes sociais, após mais de duas décadas dedicadas ao futebol.
Com uma trajetória marcada principalmente pela passagem no Santa Cruz, Memo soma mais de 400 partidas na carreira, sendo mais de 150 defendendo o Tricolor do Arruda. Revelado pelo Mais Querido, o volante fez parte de um período importante de reconstrução da equipe e conquistou dois títulos do Campeonato Pernambucano durante sua passagem.
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Atualmente, o Memo integra o elenco do Maguary, equipe do interior de Pernambuco que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. Nesta temporada, o volante participou de quatro partidas e tem alternado entre o banco de reservas e o time titular.
Mesmo com a decisão já tomada, o volante afirmou que seguirá comprometido até o fim da temporada. “Ainda tenho mais uma temporada para viver intensamente e darei o meu melhor até o último minuto, como sempre fiz”, concluiu.