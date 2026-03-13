Despedida: Ex-Santa Cruz, Memo anuncia aposentadoria ao fim da temporada 2026

Memo, ex-volante do Santa Cruz (Reprodução/Redes Sociais)

Despedida! Ex-Santa Cruz, o volante Memo Moura anunciou que vai encerrar a carreira como jogador profissional ao final da temporada de 2026. Aos 38 anos, o atleta comunicou a decisão por meio das redes sociais, após mais de duas décadas dedicadas ao futebol.

“Após 22 anos vivendo o futebol profissional, com muita dedicação, luta, alegrias e desafios, 2026 será minha última temporada como atleta profissional”, escreveu o jogador, em suas redes sociais.

Com uma trajetória marcada principalmente pela passagem no Santa Cruz, Memo soma mais de 400 partidas na carreira, sendo mais de 150 defendendo o Tricolor do Arruda. Revelado pelo Mais Querido, o volante fez parte de um período importante de reconstrução da equipe e conquistou dois títulos do Campeonato Pernambucano durante sua passagem.

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Atualmente, o Memo integra o elenco do Maguary, equipe do interior de Pernambuco que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026. Nesta temporada, o volante participou de quatro partidas e tem alternado entre o banco de reservas e o time titular.

Mesmo com a decisão já tomada, o volante afirmou que seguirá comprometido até o fim da temporada. “Ainda tenho mais uma temporada para viver intensamente e darei o meu melhor até o último minuto, como sempre fiz”, concluiu.

