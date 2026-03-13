Presidente da FPF busca novo investidor para implementação da SAF do Santa Cruz

Evandro Carvalho, presidente da FPF (Rafael Vieira/FPF)

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, afirmou que está em busca de um novo investidor para o projeto da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz. A declaração foi feita em entrevista ao programa Momento Esportivo, da Rádio Clube.

Segundo o dirigente, a iniciativa ocorre em meio ao possível fim da relação contratual entre o clube tricolor e o atual grupo responsável pelo projeto inicial da SAF, a Cobra Coral Participações. Com o encerramento do vínculo próximo, abre-se espaço para a chegada de novos parceiros interessados em assumir o investimento no futebol do clube.

“Estou em São Paulo, me reunindo com um possível investidor, que eu vou apresentar ao Santa Cruz. Então, na verdade, a federação está buscando um parceiro. Eu já tenho um investidor de grande credibilidade, de capacidade técnica, e em especial do ponto de vista financeiro”, afirmou.



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Segundo Evandro Carvalho, após a reunião em São Paulo, o investidor será apresentado ao presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues. A partir desse contato, caberá à diretoria do clube avaliar e conduzir as negociações para uma eventual formalização da SAF.

O mandatário destacou também que, por se tratar de uma fase inicial das tratativas, o nome do possível investidor ainda não pode ser divulgado. “Antes disso, nenhum investidor pode divulgar, pois ele não está ainda estabelecido. Isso faz parte da formação básica do negócio, porque se não gera especulação e para os investidores isso é ruim”, explicou.

Em nota divulgada nesta semana, a FPF informou que acompanha de perto o processo de constituição da SAF do Santa Cruz. A entidade também ressaltou que o clube possui débitos e compromissos pendentes junto a entidades de administração do desporto, o que precisa ser regularizado para garantir a plena regularidade administrativa e esportiva.



O dirigente ressaltou que não há clima de tensão nas tratativas envolvendo o clube e a federação. “Não tem nenhum clima tenso, não tem nenhuma cobrança. Foi apenas o ato formal da federação em externar a preocupação com o sucesso da SAF”, concluiu.

