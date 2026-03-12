Sucesso imediato: Santa Cruz bate todos os recordes de vendas da Reebok no Brasil

Camisa do Santa Cruz, da Reebok (Divulgação/SCFC)

A parceria entre o Santa Cruz e a Reebok já começou fazendo história. De acordo com informações divulgadas pela própria fornecedora de material esportivo, a torcida coral bateu todos os recordes de vendas da marca no Brasil em um curto espaço de tempo após o lançamento da nova coleção de uniformes.

Segundo o Tricolor do Arruda, a Reebok informou que já aumentou a produção para atender à alta demanda e que, a partir desta sexta-feira (13/3), novos lotes dos produtos começarão a ser enviados às lojas de Pernambuco.

Os novos mantos do Tricolor do Arruda foram apresentados oficialmente no dia 2 de março e geraram grande expectativa entre os torcedores. A procura foi tão intensa que provocou um desequilíbrio entre a produção e a distribuição dos produtos, causando falta de camisas em diversos pontos de venda.

“De acordo com o fabricante, a torcida do Santa Cruz bateu todos os recordes de vendas da Reebok no Brasil em curto espaço de tempo, causando um desequilíbrio temporário entre fabricação e transporte até os pontos de venda”, escreveu o Santa Cruz, em nota oficial.

Segundo a Reebok, a demanda registrada pela torcida do Santa Cruz superou marcas anteriores da empresa no mercado brasileiro, evidenciando a força comercial do clube e o engajamento de sua torcida. Diante do cenário, a fabricante informou que ampliou o ritmo de produção para atender ao volume de pedidos.

A alta procura também acabou impactando a disponibilidade dos uniformes nas lojas físicas e no site oficial da marca. Em muitos casos, os torcedores encontraram dificuldades para adquirir principalmente a tradicional camisa coral, a mais procurada da coleção.

Mesmo com os problemas logísticos iniciais, o sucesso nas vendas reforça o potencial da nova parceria entre Santa Cruz e Reebok. O contrato entre o clube pernambucano e a fornecedora norte-americana tem duração prevista de três anos, período em que novas coleções e produtos oficiais devem ser lançados para a torcida tricolor.

