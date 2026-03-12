Executivo garante permanência de Quirino no Santa Cruz: 'Tem contrato e vai cumprir'

Quirino, atacante do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O atacante Quirino seguirá no Santa Cruz para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo com o desempenho abaixo das expectativas no início da temporada. Contratado para ser a referência ofensiva e dono da camisa 9, o centroavante acumulou críticas da torcida após atuações discretas no Campeonato Pernambucano.

Em entrevista ao Cast FC, o executivo de futebol do clube, Alex Brasil, garantiu a permanência do atleta. “O Quirino tem contrato conosco e vai cumpri-lo. A gente vai dar toda a confiança necessária, não só para ele, mas para todos que permaneceram”, afirmou.

Alex Brasil ressaltou ainda a trajetória do jogador, lembrando que já trabalhou com o atleta no Londrina, quando contribuiu para o título do Campeonato Paranaense. “É trabalhador, conheço o menino desde garoto”, destacou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

O episódio que marcou a fase conturbada do atacante aconteceu no Clássico das Multidões contra o Sport. Logo no início do segundo tempo, com o placar empatado, Quirino desperdiçou uma oportunidade clara, gerando vaias e cobranças frequentes da torcida. A partir dali, as vaias e cobranças se tornaram frequentes.

Em 11 partidas disputadas pelo Santa Cruz, o atacante marcou apenas quatro gols — sendo três deles na goleada sobre o Decisão — e passou em branco em nove jogos.



Apesar da pressão, a diretoria aposta na experiência e no histórico do atleta para reforçar o ataque do time na Série C, mantendo a confiança na recuperação do desempenho de Quirino ao longo da temporada.

