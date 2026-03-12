Pentacampeão mundial Rivaldo retorna ao Arruda e visita o Santa Cruz ao lado de Leto

Rivaldo e Leto, ex-jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Não é todo dia que um clube recebe a visita de um jogador eleito melhor do mundo e campeão da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. O Santa Cruz viveu esse momento especial nesta quarta-feira (11), ao receber no estádio do Arruda a ilustre visita de Rivaldo. Além do pentacampeão mundial, o ex-jogador Leto também esteve presente no clube.

Pentacampeão mundial com o Brasil e eleito melhor jogador do mundo em 1999, Rivaldo iniciou sua trajetória no futebol profissional no Santa Cruz. Assim como Leto, o ex-meia faz parte do grupo de atletas formados nas categorias de base do clube.

Durante a passagem pelo Arruda, os dois ex-atletas foram recebidos pelos diretores Alex Brasil, Allan Araújo e Moisés Von Ahn. Na ocasião, acompanharam o treinamento da equipe e reencontraram o ambiente onde deram os primeiros passos na carreira.

Rivaldo e Leto foram presenteados com o novo uniforme tricolor, produzido pela Reebok, o tradicional “Manto Coral”.

Em publicação nas redes sociais, o clube destacou a visita dos ídolos. “Rivaldo, pentacampeão mundial, e Leto, crias da #BaseCoral, estiveram presentes no Arruda hoje. Foram recebidos por Alex Brasil, Allan Araújo e Moisés Von Ahn, acompanharam o treino e foram presenteados com o Manto Coral. Voltem sempre, craques!”, escreveu.

