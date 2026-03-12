Pentacampeão mundial Rivaldo retorna ao Arruda e visita o Santa Cruz ao lado de Leto
Ex-jogadores Rivaldo e Leto retornam ao Santa Cruz para visita especial
Publicado: 12/03/2026 às 10:45
Rivaldo e Leto, ex-jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
Não é todo dia que um clube recebe a visita de um jogador eleito melhor do mundo e campeão da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. O Santa Cruz viveu esse momento especial nesta quarta-feira (11), ao receber no estádio do Arruda a ilustre visita de Rivaldo. Além do pentacampeão mundial, o ex-jogador Leto também esteve presente no clube.
Durante a passagem pelo Arruda, os dois ex-atletas foram recebidos pelos diretores Alex Brasil, Allan Araújo e Moisés Von Ahn. Na ocasião, acompanharam o treinamento da equipe e reencontraram o ambiente onde deram os primeiros passos na carreira.
Rivaldo e Leto foram presenteados com o novo uniforme tricolor, produzido pela Reebok, o tradicional “Manto Coral”.
Em publicação nas redes sociais, o clube destacou a visita dos ídolos. “Rivaldo, pentacampeão mundial, e Leto, crias da #BaseCoral, estiveram presentes no Arruda hoje. Foram recebidos por Alex Brasil, Allan Araújo e Moisés Von Ahn, acompanharam o treino e foram presenteados com o Manto Coral. Voltem sempre, craques!”, escreveu.
