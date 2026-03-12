Marquinhos valoriza oportunidade no Santa Cruz: 'É um sonho para mim estar aqui'

Marquinhos, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Vindo do Maguary, o atacante Marquinhos, de 23 anos, destacou a importância de defender o Santa Cruz e afirmou estar realizando um sonho ao vestir a camisa do clube. Apesar da estreia marcada pelo pênalti perdido na eliminação para o Sousa, pela Copa do Brasil, o jogador recebeu apoio da torcida após mostrar disposição durante a partida.

Durante sua apresentação, o Marquinhos revelou que atuar pelo Santa Cruz é a concretização de um objetivo que carrega desde a infância. Marquinhos contou que amigos próximos lembraram do antigo desejo quando acertou com o Tricolor do Arruda.

“No começo eu sonhava em estar aqui. Tanto é que, conversando com um grande amigo meu, ele disse: ‘Caraca, teu sonho de criança, moleque, conseguiu’”, afirmou.

“É um sonho para mim estar aqui. Estou focado e determinado a fazer história. Vim com o intuito de ajudar sempre o Santa Cruz”, acrescentou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Mesmo com a frustração da eliminação na Copa do Brasil, o atacante destacou que o elenco mantém o foco na principal meta da temporada: conquistar o acesso. De acordo com Marquinhos, o grupo está unido e confiante na preparação para a disputa da Série C.

O jogador também demonstrou expectativa para atuar diante da torcida tricolor no Estádio do Arruda. Ele ressaltou o peso e a força das arquibancadas, reconhecendo a pressão, mas garantindo estar preparado para viver o ambiente do estádio lotado.

“Estou esperando por esse grande momento, jogar no Arruda lotado. Todos que vêm para cá sabem do peso da torcida. Eu venho me preparando para isso”, concluiu.

