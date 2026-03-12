diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Departamento de futebol

Fim do modelo híbrido: associação retoma comando do departamento de futebol do Santa Cruz

Santa Cruz encerra modelo híbrido e departamento de futebol volta a ser gerido pela associação

Paulo Mota

Publicado: 12/03/2026 às 09:24

Alex Brasil, executivo de futebol / Evelyn Victoria/SCFC

Após período de modelo híbrido, o Santa Cruz assume o controle total do futebol. A decisão põe fim à divisão de decisões com a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e coloca a associação como única responsável pela gestão do elenco.

O executivo de futebol, Alex Brasil, confirmou que terá total autonomia na gestão do setor. “Hoje é gerido pela associação. O presidente nos deu autonomia total. Não sei como vai ser daqui para frente, mas posso garantir que tenho autonomia no departamento de futebol”, afirmou o dirigente, em entrevista ao podcast Homem em Campo.

O Tricolor tem buscado formas de profissionalizar o departamento de futebol, ampliando a equipe responsável pelo setor. Além dos profissionais já vinculados ao clube, o departamento passou a contar com uma estrutura maior de análise de desempenho e mercado, e com Alex Brasil, como executivo de futebol, e Moisés Von Ahn, como gerente, reforçando a estrutura administrativa e técnica para dar mais eficiência à gestão do elenco.

A decisão ocorre após a Cobra Coral Participações, atual sócia da SAF, demonstrar interesse em vender seu percentual para novos investidores. Durante o período do modelo híbrido, o Santa Cruz precisou lidar com uma folha salarial maior que a prevista, com custos de jogadores indicados pela SAF, como Felipe Alves e Thiago Galhardo, repassados integralmente à associação, o que gerou atrasos salariais.

O Santa Cruz agora busca um aporte financeiro da SAF para equilibrar as contas e manter a competitividade do elenco na Série C. A diretoria coral trabalha para promover mudanças em praticamente todos os setores da equipe, com a possibilidade de dispensar cerca de dez atletas e contratar um número semelhante de reforços para fortalecer o grupo.

Organograma do Santa Cruz:
Presidente - Bruno Rodrigues
CEO - Pedro Henriques
Executivo de futebol - Alex Brasil
Gerente de futebol - Moisés Von Ahn

departamento de futebol , Híbrido , modelo , SAF , Santa Cruz
