Fim do modelo híbrido: associação retoma comando do departamento de futebol do Santa Cruz

Santa Cruz encerra modelo híbrido e departamento de futebol volta a ser gerido pela associação
Publicado: 12/03/2026 às 09:24
Alex Brasil, executivo de futebol ( Evelyn Victoria/SCFC)
Após período de modelo híbrido, o Santa Cruz assume o controle total do futebol. A decisão põe fim à divisão de decisões com a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e coloca a associação como única responsável pela gestão do elenco.
O Tricolor tem buscado formas de profissionalizar o departamento de futebol, ampliando a equipe responsável pelo setor. Além dos profissionais já vinculados ao clube, o departamento passou a contar com uma estrutura maior de análise de desempenho e mercado, e com Alex Brasil, como executivo de futebol, e Moisés Von Ahn, como gerente, reforçando a estrutura administrativa e técnica para dar mais eficiência à gestão do elenco.
A decisão ocorre após a Cobra Coral Participações, atual sócia da SAF, demonstrar interesse em vender seu percentual para novos investidores. Durante o período do modelo híbrido, o Santa Cruz precisou lidar com uma folha salarial maior que a prevista, com custos de jogadores indicados pela SAF, como Felipe Alves e Thiago Galhardo, repassados integralmente à associação, o que gerou atrasos salariais.
O Santa Cruz agora busca um aporte financeiro da SAF para equilibrar as contas e manter a competitividade do elenco na Série C. A diretoria coral trabalha para promover mudanças em praticamente todos os setores da equipe, com a possibilidade de dispensar cerca de dez atletas e contratar um número semelhante de reforços para fortalecer o grupo.
Organograma do Santa Cruz:
Presidente - Bruno Rodrigues
CEO - Pedro Henriques
Executivo de futebol - Alex Brasil
Gerente de futebol - Moisés Von Ahn