Fim do modelo híbrido: associação retoma comando do departamento de futebol do Santa Cruz

Alex Brasil, executivo de futebol ( Evelyn Victoria/SCFC)

Após período de modelo híbrido, o Santa Cruz assume o controle total do futebol. A decisão põe fim à divisão de decisões com a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e coloca a associação como única responsável pela gestão do elenco.

O executivo de futebol, Alex Brasil, confirmou que terá total autonomia na gestão do setor. “Hoje é gerido pela associação. O presidente nos deu autonomia total. Não sei como vai ser daqui para frente, mas posso garantir que tenho autonomia no departamento de futebol”, afirmou o dirigente, em entrevista ao podcast Homem em Campo.

O Tricolor tem buscado formas de profissionalizar o departamento de futebol, ampliando a equipe responsável pelo setor. Além dos profissionais já vinculados ao clube, o departamento passou a contar com uma estrutura maior de análise de desempenho e mercado, e com Alex Brasil, como executivo de futebol, e Moisés Von Ahn, como gerente, reforçando a estrutura administrativa e técnica para dar mais eficiência à gestão do elenco.

A decisão ocorre após a Cobra Coral Participações, atual sócia da SAF, demonstrar interesse em vender seu percentual para novos investidores. Durante o período do modelo híbrido, o Santa Cruz precisou lidar com uma folha salarial maior que a prevista, com custos de jogadores indicados pela SAF, como Felipe Alves e Thiago Galhardo, repassados integralmente à associação, o que gerou atrasos salariais.

O Santa Cruz agora busca um aporte financeiro da SAF para equilibrar as contas e manter a competitividade do elenco na Série C. A diretoria coral trabalha para promover mudanças em praticamente todos os setores da equipe, com a possibilidade de dispensar cerca de dez atletas e contratar um número semelhante de reforços para fortalecer o grupo.



Organograma do Santa Cruz:

Presidente - Bruno Rodrigues

CEO - Pedro Henriques

Executivo de futebol - Alex Brasil

Gerente de futebol - Moisés Von Ahn

