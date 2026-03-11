FPF acompanha constituição da SAF do Santa Cruz e cobra regularização de débitos

SAF do Santa Cruz e FPF (Rafael Vieira/FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou nesta quarta-feira (11) um posicionamento sobre o processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz. A entidade informou que acompanha de perto os desdobramentos relacionados à situação administrativa, jurídica e econômico-financeira do clube.

O comunicado destaca a relevância histórica do Santa Cruz para o futebol pernambucano e manifesta confiança na gestão do presidente e da diretoria, apontando que a administração segue empenhada na busca de soluções para o momento atual.

A FPF ressalta, entretanto, que o clube possui débitos e compromissos pendentes junto a entidades de administração do desporto, lembrando que a regularização dessas obrigações — seja por pagamento ou negociação formal — é condição indispensável para a plena regularidade administrativa e esportiva.

A Federação reforça que o reconhecimento e registro da eventual SAF perante a FPF e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dependerão do cumprimento da legislação vigente e da quitação das pendências existentes, essenciais para a formalização do processo.

Entenda o novo processo da SAF do Santa Cruz

O Santa Cruz vive um novo capítulo nas negociações para a implementação de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A relação contratual entre o clube e o grupo que compunha a Cobra Coral Participações, responsável pelo projeto inicial da SAF tricolor, está próxima do fim, o que abre espaço para a entrada de novos investidores.

As cotas societárias dos investidores estariam sendo negociadas com um novo investidor brasileiro, que mantém conversas avançadas para assumir o controle do futebol do clube.



Confira pronunciamento da FPF:

Diante das notícias recentemente divulgadas sobre o processo de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz Futebol Clube, a Federação Pernambucana de Futebol – FPF acompanha com atenção os desdobramentos relacionados à situação administrativa, jurídica e econômico-financeira do seu filiado.

A entidade reconhece a relevância e a tradição do Santa Cruz Futebol Clube para o futebol pernambucano e reafirma sua confiança na condução institucional do Presidente e da Diretoria do clube, certos de que a gestão seguirá empenhada na busca de soluções para o atual momento, especialmente no que diz respeito à regularização de suas obrigações administrativas e financeiras.

A Federação Pernambucana de Futebol ressalta que o clube possui débitos e compromissos pendentes junto às entidades de administração do desporto, cuja regularização — seja por meio de pagamento ou de negociação formal para quitação — é condição necessária para a plena regularidade administrativa e esportiva.

Por fim, a FPF antecipa votos de êxito na eventual constituição de uma nova Sociedade Anônima do Futebol vinculada ao clube e reafirma que o reconhecimento e o registro de eventual constituição como SAF perante esta Federação e a Confederação Brasileira de Futebol – CBF dependem do cumprimento das exigências previstas na legislação vigente, bem como da regularização das obrigações existentes, condição indispensável para a formalização desse processo.