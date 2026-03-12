O que se sabe da SAF do Santa Cruz?

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz vive um novo capítulo nas negociações para a implementação de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A relação contratual entre o clube e o grupo que compunha a Cobra Coral Participações, responsável pelo projeto inicial da SAF tricolor, está próxima do fim, o que abre espaço para a entrada de novos investidores.

As cotas societárias dos investidores estariam sendo negociadas com um novo investidor brasileiro, que mantém conversas avançadas para assumir o controle do futebol do clube.

Procurado pela reportagem do DP Esportes, Iran Barbosa afirmou que existem tratativas em andamento com diferentes grupos de investimento, mas destacou que não pode comentar detalhes por questões de confidencialidade.



“Existem vários grupos de investimento conversando com a gente atualmente e, por questões de confidencialidade e integridade do negócio, não podemos confirmar nem negar nenhuma informação sobre nenhuma transação. Esse é nosso único posicionamento”, afirmou.Segundo ele, as negociações seguem em curso.

Nos bastidores, a informação é de que três grupos demonstraram interesse em participar do projeto da SAF. Um deles, oriundo do Rio de Janeiro, estaria mais próximo de formalizar um acordo inicial com o clube.

De acordo com Gerailton Souza, do podcast Beberibe 1285, a expectativa é que seja liberado um aporte inicial de cerca de R$ 3 milhões, seguido por novos investimentos dentro de um cronograma financeiro que ainda será definido.

Representantes do grupo carioca devem vir ao Recife para alinhar os últimos detalhes da negociação. Esse primeiro aporte seria interpretado como um sinal de interesse em adquirir, no futuro, parte das cotas da Cobra Coral Participações dentro do projeto da SAF.

O cenário de negociações acontece em meio à urgência esportiva. Com a disputa da Série C se aproximando, o Santa Cruz precisa reformular o elenco. A expectativa interna é de que cerca de dez jogadores deixem o grupo, enquanto um número semelhante de reforços deve ser contratado até o dia 27 deste mês.

Diante desse contexto, a chegada de recursos imediatos é considerada fundamental para que o clube consiga realizar os ajustes necessários e iniciar a competição nacional em melhores condições. A expectativa é que o Santa Cruz e a Cobra Coral Participações se pronunciem oficialmente em breve sobre o andamento das tratativas.

