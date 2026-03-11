Santa Cruz acelera reformulação e negocia com nove reforços para a Série C

Alex Brasil, executivo do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz iniciou um processo de reformulação em seu elenco com foco na disputa da Série C. A diretoria coral trabalha para promover mudanças em praticamente todos os setores da equipe, com a possibilidade de dispensar cerca de dez atletas e contratar um número semelhante de reforços para fortalecer o grupo.

A reformulação faz parte do planejamento do clube para montar um elenco mais competitivo e capaz de brigar pelo acesso à Série B. De acordo com o executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil, o departamento de futebol já tem diversas negociações em andamento e algumas podem ser definidas nos próximos dias.

O dirigente afirmou que a busca por novos jogadores está dentro da realidade financeira do clube, mas com o objetivo de elevar o nível técnico da equipe. “Nós temos tanta coisa que está muito bem encaminhada. Estamos vendo oito a dez nomes que podem vir. Tem muita coisa que já pode pipocar ainda esta semana”, afirmou o dirigente em entrevista ao podcast Homem em Campo.

Entre as prioridades do clube está a contratação de um centroavante. A intenção da diretoria é trazer um jogador que possa disputar posição e agregar qualidade ao setor ofensivo, que atualmente conta com os atacantes Eron e Quirino.



“Espero que a gente possa definir. Estamos trabalhando dentro de uma realidade. Espero que este camisa nove possa vir para ser agregado juntamente com Eron e com o Quirino. Estamos trabalhando para que possamos ter êxito no nome, que aceite a realidade econômica do clube”, destacou.

Até o momento, o Tricolor do Arruda anunciou três reforços para a sequência da temporada. Foram confirmadas as chegadas do meia Régis e dos atacantes Marquinhos e Eron. Além deles, o lateral-direito Thiago Ennes já está acertado com o clube e deve ser anunciado oficialmente em breve.

Thiago Ennes chega após passagem pelo Caxias e faz parte de uma negociação que envolveu o zagueiro Ianson. A movimentação faz parte da estratégia da diretoria de ajustar o elenco e abrir espaço para novas peças dentro do planejamento para a Série C.

Paralelamente às contratações, a diretoria coral também trabalha na definição de uma lista de dispensas. A expectativa é de que cerca de dez jogadores deixem o clube nos próximos dias, como parte da reformulação que vem sendo conduzida pelo departamento de futebol.

