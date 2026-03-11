Santa Cruz acelera reformulação e negocia com nove reforços para a Série C
Publicado: 11/03/2026 às 10:18
Alex Brasil, executivo do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz iniciou um processo de reformulação em seu elenco com foco na disputa da Série C. A diretoria coral trabalha para promover mudanças em praticamente todos os setores da equipe, com a possibilidade de dispensar cerca de dez atletas e contratar um número semelhante de reforços para fortalecer o grupo.
O dirigente afirmou que a busca por novos jogadores está dentro da realidade financeira do clube, mas com o objetivo de elevar o nível técnico da equipe. “Nós temos tanta coisa que está muito bem encaminhada. Estamos vendo oito a dez nomes que podem vir. Tem muita coisa que já pode pipocar ainda esta semana”, afirmou o dirigente em entrevista ao podcast Homem em Campo.
Entre as prioridades do clube está a contratação de um centroavante. A intenção da diretoria é trazer um jogador que possa disputar posição e agregar qualidade ao setor ofensivo, que atualmente conta com os atacantes Eron e Quirino.
“Espero que a gente possa definir. Estamos trabalhando dentro de uma realidade. Espero que este camisa nove possa vir para ser agregado juntamente com Eron e com o Quirino. Estamos trabalhando para que possamos ter êxito no nome, que aceite a realidade econômica do clube”, destacou.
Até o momento, o Tricolor do Arruda anunciou três reforços para a sequência da temporada. Foram confirmadas as chegadas do meia Régis e dos atacantes Marquinhos e Eron. Além deles, o lateral-direito Thiago Ennes já está acertado com o clube e deve ser anunciado oficialmente em breve.
Thiago Ennes chega após passagem pelo Caxias e faz parte de uma negociação que envolveu o zagueiro Ianson. A movimentação faz parte da estratégia da diretoria de ajustar o elenco e abrir espaço para novas peças dentro do planejamento para a Série C.
Paralelamente às contratações, a diretoria coral também trabalha na definição de uma lista de dispensas. A expectativa é de que cerca de dez jogadores deixem o clube nos próximos dias, como parte da reformulação que vem sendo conduzida pelo departamento de futebol.