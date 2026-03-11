Santa Cruz inicia processo de mudanças e lista jogadores para saída; veja nomes

Goleiro do Santa Cruz, Felipe Alves (Rafael Vieira)

Faxina coral! O Santa Cruz iniciou uma ampla reformulação em seu elenco, com mudanças previstas em todos os setores e deve anunciar a dispensa de até 10 atletas nos próximos dias, visando fortalecer a equipe tricolor para a Série C. A informação foi dada inicialmente pelo Ge, e confirmada pela reportagem do DP Esportes

O executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil, confirmou que dois jogadores já tiveram conversas sobre suas possíveis saídas: o goleiro Felipe Alves e o atacante Ariel Nahuelpán. A diretoria coral busca definir junto aos atletas se a saída será por rescisão contratual ou eventual empréstimo, como parte do processo de reformulação do elenco.

“Tivemos conversas internas com dois atletas. Já posso falar que o Felipe (Alves) e o Ariel (Nahuelpán). Uma conversa aberta, olho no olho, transparente, respeitando os profissionais. As coisas têm que ser tratadas com muita responsabilidade”, afirmou Alex Brasil, em entrevista à Rádio Jornal.

Outros jogadores também podem deixar o Tricolor do Arruda, entre eles: o lateral-esquerdo Rodrigues, o lateral-direito Pedro Costa, o zagueiro Ianson – que recebeu proposta do Caxias -, e os atacantes Matheus Régis e Robinho.

Para reforçar o elenco, o Santa Cruz anunciou recentemente três contratações: o meia Régis e os atacantes Marquinhos e Eron. O clube terá cerca de um mês de preparação antes da estreia, marcada contra o Itabaiana, no Arruda, com a expectativa de entrar na Série C com um time mais competitivo e equilibrado.

