Claudinei Oliveira explica filosofia que quer implantar no Santa Cruz: 'Gosto do estilo Bayern de Munique'

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Pressão alta, muitas finalizações e jogo agressivo. O técnico Claudinei Oliveira quer implementar um estilo de jogo agressivo no Santa Cruz para a disputa da Série C. Recém-chegado ao Arruda, o treinador comandou a equipe apenas na derrota para o Sousa, pela primeira fase da Copa do Brasil, mas já deixou claro qual identidade pretende dar ao time.

Segundo Claudinei Oliveira, sua proposta é fazer com que o Tricolor do Arruda seja uma equipe ofensiva, que busque constantemente finalizar as jogadas e pressionar o adversário. O treinador afirmou que prefere um time que utilize a posse de bola com objetivo claro de atacar, em vez de controlar o jogo.

“Eu não gosto do meu torcedor ficar assistindo o jogo. Gosto que quase toda ação ofensiva termine em finalização, cruzamento ou bola passando na área. Não gosto de negociar muito o jogo. Prefiro um time mais no estilo do Bayern de Munique, que cruza, controla o rebote, finaliza e termina as jogadas”, afirmou.

O comandante tricolor também destacou a importância da marcação alta e da pressão na saída de bola adversária, além de um comportamento agressivo após a perda da posse. A ideia é recuperar rapidamente a bola no campo ofensivo e manter o adversário sob pressão, especialmente nos jogos como mandante.

Claudinei reconheceu, no entanto, que a implementação desse modelo exige tempo. De acordo com o profissional, a adaptação depende tanto das características do elenco quanto do período de trabalho disponível.

“São comportamentos que queremos implementar, mas não conseguimos executar em tão pouco tempo. Existe uma adaptação a um novo trabalho. Não estamos criticando ninguém, porque há vários jeitos de jogar futebol. Mas o que penso é em um jogo mais agressivo, que incomode bastante o adversário e pressione a saída de bola”, explicou.

Com mudanças previstas no elenco após a eliminação precoce na Copa do Brasil, a expectativa é que o Santa Cruz evolua taticamente nas próximas semanas, visando uma campanha consistente na Série C.

