'Saímos chateados': Eurico lamenta eliminação do Santa Cruz para o Sousa na Copa do Brasil
Zagueiro Eurico admite frustração com eliminação do Santa Cruz contra o Sousa-PB
Publicado: 06/03/2026 às 00:35
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)
Uma das principais lideranças do elenco coral, o zagueiro Eurico, não escondeu a decepção após a eliminação do Santa Cruz na segunda fase da Copa do Brasil 2026. Depois de empate sem gols no tempo regulamentar, o Tricolor perdeu nos pênaltis para o Sousa-PB por 4 a 2, na Arena Pernambuco, em um duelo que valia R$ 950 mil.
O defensor destacou que a derrota deve servir como aprendizado e reforçou a prioridade da equipe tricolor para o futuro imediato. “Queríamos muito passar, era bom para o clube, mas infelizmente não deu. Agora não tem como lamentar mais. É reformulação para a Série C, para darmos o melhor. Temos que melhorar”, completou.
Com a eliminação, a Cobra Coral só volta a campo no início de abril, na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Itabaiana.