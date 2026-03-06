diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Eliminação

'Saímos chateados': Eurico lamenta eliminação do Santa Cruz para o Sousa na Copa do Brasil

Zagueiro Eurico admite frustração com eliminação do Santa Cruz contra o Sousa-PB

Paulo Mota

Publicado: 06/03/2026 às 00:35

Jogadores do Santa Cruz/Rafael Vieira/DP Foto

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma das principais lideranças do elenco coral, o zagueiro Eurico, não escondeu a decepção após a eliminação do Santa Cruz na segunda fase da Copa do Brasil 2026. Depois de empate sem gols no tempo regulamentar, o Tricolor perdeu nos pênaltis para o Sousa-PB por 4 a 2, na Arena Pernambuco, em um duelo que valia R$ 950 mil.

“Saímos chateados, infelizmente não conseguimos. Futebol não adianta estar bem postado, defender bem, ter posse e volume, se não conseguimos concluir em gol. O foco agora é organização, melhorar no geral e, principalmente, finalizar as jogadas para que a bola comece a entrar”, declarou Eurico.

O defensor destacou que a derrota deve servir como aprendizado e reforçou a prioridade da equipe tricolor para o futuro imediato. “Queríamos muito passar, era bom para o clube, mas infelizmente não deu. Agora não tem como lamentar mais. É reformulação para a Série C, para darmos o melhor. Temos que melhorar”, completou.

Com a eliminação, a Cobra Coral só volta a campo no início de abril, na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, contra o Itabaiana.

