Decepção: Santa Cruz perde para o Sousa nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil
Publicado: 05/03/2026 às 23:57
Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)
A trajetória do Tricolor do Arruda na Copa do Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira (5). Após empate sem gols no tempo regulamentar, o Santa Cruz perdeu para o Sousa-PB nos pênaltis por 4 a 2, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela segunda fase da competição, que tinha premiação de R$ 950 mil.
O confronto marcou mais uma decepção para o Tricolor do Arruda, que busca retomar o protagonismo no cenário nacional, enquanto o Sousa-PB comemora a classificação e a premiação, mantendo vivo o sonho de avançar na competição.
O JOGO
Antes da bola rolar, o Santa Cruz promoveu duas mudanças na escalação divulgada. O atacante Quirino, que está com virose, foi deslocado para o banco, e Eron entrou como titular. O lateral-esquerdo Alex Ruan sentiu desconforto durante o aquecimento e será substituído por Pedro Costa, que é lateral-direito de origem.
A tônica inicial da partida mostrava um Santa Cruz com maior posse de bola, mas com dificuldade para criar oportunidades ofensivas. Já o Sousa adotava um estilo mais reativo, tentando aproveitar espaços em contra-ataques rápidos. O jogo se mostrou truncado e de poucas oportunidades na Arena.
A melhor chance da Cobra Coral não chegou a se transformar em finalização. Em boa trama ofensiva, Vitinho acionou Pedro Favela, que ficou cara a cara com o gol, mas não conseguiu concluir, o goleiro Moisés afastou a bola com um soco. A resposta do Dinossauro veio de maneira mais perigosa. Após um cruzamento, Eurico desviou mal, e a bola sobrou para Mateuzinho, que bateu de primeira, mas parou em grande defesa do goleiro Gabriel Souza.
Santa Cruz e Sousa protagonizaram um primeiro tempo de poucas oportunidades reais de gol e baixo volume de emoção. A equipe tricolor foi para os vestiários sob vaias da torcida.
SEGUNDO TEMPO
O segundo tempo começou como terminou a primeira etapa: muito equilíbrio e jogo truncado. Com maior posse de bola, o Santa Cruz buscava infiltrar no campo de ataque, embora com dificuldades. Em uma das melhores chances, Renato dividiu com um defensor, e a bola sobrou para William Júnior, que puxou para a perna esquerda e arriscou de fora da área, obrigando o goleiro Moisés a realizar grande defesa.
Enquanto, o Sousa se defendia bem, sem tomar grandes sustos na defesa, mas mostrava dificuldades na criação ofensiva.
De forma desorganizada no “abafa”, a Cobra Coral buscava o gol. Em jogada pelo lado esquerdo, Matheus Vinícius cruzou, a bola desviou em Ariel e sobrou para Vitinho, que, dentro da pequena área, finalizou, mas parou na defesa de Moisés, desperdiçando grande oportunidade.
Enquanto o Dinossauro parecia satisfeito em levar a decisão para os pênaltis, uma boa chance quase mudou o panorama. Após receber cobrança de lateral, Bambam arriscou de primeira de muito longe, mas o goleiro Gabriel Souza realizou grande defesa, evitando um golaço na Arena Pernambuco. A segunda oportunidade veio pouco depois. Após erro da defesa tricolor, Bambam arriscou da entrada da área, mas novamente parou em grande defesa do goleiro coral.
Na reta final, o Tricolor do Arruda ate criou chances com Matheus Vinicius e Marquinhos. No entanto, em ambos os ataques a bola foi finalizada para fora da meta.
PÊNALTIS
Na disputa de pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, o Sousa levou a melhor sobre o Santa Cruz e garantiu a classificação na Copa do Brasil. Pelo Santa Cruz, Ariel e Eurico converteram suas cobranças, enquanto William Júnior e Marquinhos desperdiçaram. Pelo Sousa, Veraldo, Crystian, Felipe Jacaré e Diego Viana marcaram, garantindo a vitória da equipe paraibana.
FICHA DO JOGO
SANTA CRUZ 0 (2)
Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Pedro Costa (Matheus Vinicius); Wagner Balotelli (Gabriel Galhardo), Pedro Favela, Patrick Allan (William Júnior); Vitinho, Renato (Marquinhos) e Eron (Ariel). Técnico: Claudinei Oliveira.
SOUSA-PB 0 (4)
Moisés Freitas; Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Abraão Lincoln (Gilmar); Diego Viana, Hebert e Mateus Guimarães (Felipe Jacaré); Mateuzinho (Crystian), Kiko (Veraldo) e Matheus Bambu (Bambam). Técnico: Alessandro Telles.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Árbitro: Paulo Jose Souza Mourao (MA)
Assistentes: Jeydson Mandu Barros (MA) e Jhon Gleyson Viegas Sousa (MA)
Cartões amarelo: Matheus Bambu, Gilmar e Móises (SOU)
Público total: 9.632
Renda: R$266.990,00