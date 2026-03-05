Decepção: Santa Cruz perde para o Sousa nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil

Ariel, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)



A trajetória do Tricolor do Arruda na Copa do Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira (5). Após empate sem gols no tempo regulamentar, o Santa Cruz perdeu para o Sousa-PB nos pênaltis por 4 a 2, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela segunda fase da competição, que tinha premiação de R$ 950 mil.

Com a eliminação, a Cobra Coral só volta a campo no início de abril, quando estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Já o Dino avança para a terceira fase da Copa do Brasil e enfrentará o CRB. O duelo será com mando de campo da equipe paraibana, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda definirá data e horário da partida.

O confronto marcou mais uma decepção para o Tricolor do Arruda, que busca retomar o protagonismo no cenário nacional, enquanto o Sousa-PB comemora a classificação e a premiação, mantendo vivo o sonho de avançar na competição.



O JOGO

Antes da bola rolar, o Santa Cruz promoveu duas mudanças na escalação divulgada. O atacante Quirino, que está com virose, foi deslocado para o banco, e Eron entrou como titular. O lateral-esquerdo Alex Ruan sentiu desconforto durante o aquecimento e será substituído por Pedro Costa, que é lateral-direito de origem.

A tônica inicial da partida mostrava um Santa Cruz com maior posse de bola, mas com dificuldade para criar oportunidades ofensivas. Já o Sousa adotava um estilo mais reativo, tentando aproveitar espaços em contra-ataques rápidos. O jogo se mostrou truncado e de poucas oportunidades na Arena.

A melhor chance da Cobra Coral não chegou a se transformar em finalização. Em boa trama ofensiva, Vitinho acionou Pedro Favela, que ficou cara a cara com o gol, mas não conseguiu concluir, o goleiro Moisés afastou a bola com um soco. A resposta do Dinossauro veio de maneira mais perigosa. Após um cruzamento, Eurico desviou mal, e a bola sobrou para Mateuzinho, que bateu de primeira, mas parou em grande defesa do goleiro Gabriel Souza.

Santa Cruz e Sousa protagonizaram um primeiro tempo de poucas oportunidades reais de gol e baixo volume de emoção. A equipe tricolor foi para os vestiários sob vaias da torcida.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou como terminou a primeira etapa: muito equilíbrio e jogo truncado. Com maior posse de bola, o Santa Cruz buscava infiltrar no campo de ataque, embora com dificuldades. Em uma das melhores chances, Renato dividiu com um defensor, e a bola sobrou para William Júnior, que puxou para a perna esquerda e arriscou de fora da área, obrigando o goleiro Moisés a realizar grande defesa.

Enquanto, o Sousa se defendia bem, sem tomar grandes sustos na defesa, mas mostrava dificuldades na criação ofensiva.

De forma desorganizada no “abafa”, a Cobra Coral buscava o gol. Em jogada pelo lado esquerdo, Matheus Vinícius cruzou, a bola desviou em Ariel e sobrou para Vitinho, que, dentro da pequena área, finalizou, mas parou na defesa de Moisés, desperdiçando grande oportunidade.

Enquanto o Dinossauro parecia satisfeito em levar a decisão para os pênaltis, uma boa chance quase mudou o panorama. Após receber cobrança de lateral, Bambam arriscou de primeira de muito longe, mas o goleiro Gabriel Souza realizou grande defesa, evitando um golaço na Arena Pernambuco. A segunda oportunidade veio pouco depois. Após erro da defesa tricolor, Bambam arriscou da entrada da área, mas novamente parou em grande defesa do goleiro coral.

Na reta final, o Tricolor do Arruda ate criou chances com Matheus Vinicius e Marquinhos. No entanto, em ambos os ataques a bola foi finalizada para fora da meta.

PÊNALTIS

Na disputa de pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, o Sousa levou a melhor sobre o Santa Cruz e garantiu a classificação na Copa do Brasil. Pelo Santa Cruz, Ariel e Eurico converteram suas cobranças, enquanto William Júnior e Marquinhos desperdiçaram. Pelo Sousa, Veraldo, Crystian, Felipe Jacaré e Diego Viana marcaram, garantindo a vitória da equipe paraibana.

FICHA DO JOGO

SANTA CRUZ 0 (2)

Gabriel Souza; Israel, Eurico, William Alves e Pedro Costa (Matheus Vinicius); Wagner Balotelli (Gabriel Galhardo), Pedro Favela, Patrick Allan (William Júnior); Vitinho, Renato (Marquinhos) e Eron (Ariel). Técnico: Claudinei Oliveira.

SOUSA-PB 0 (4)

Moisés Freitas; Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Abraão Lincoln (Gilmar); Diego Viana, Hebert e Mateus Guimarães (Felipe Jacaré); Mateuzinho (Crystian), Kiko (Veraldo) e Matheus Bambu (Bambam). Técnico: Alessandro Telles.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourao (MA)

Assistentes: Jeydson Mandu Barros (MA) e Jhon Gleyson Viegas Sousa (MA)

Cartões amarelo: Matheus Bambu, Gilmar e Móises (SOU)

Público total: 9.632

Renda: R$266.990,00

