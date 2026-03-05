Santa Cruz x Sousa: onde assistir, horário e escalações para duelo da 2ª fase da Copa do Brasil

O Santa Cruz recebe o Sousa-PB, nesta quinta-feira (5), valendo vaga na terceira fase da Copa do Brasil

Quirino, atacante do Santa Cruz (Paulo Matheus/FPF)

Em meio à cobrança por resultados e tentando mudar o rumo da temporada, o Tricolor do Arruda aposta todas as fichas na Copa do Brasil como caminho para recuperação esportiva e alívio financeiro. Em confronto da segunda fase, o Santa Cruz encara o Sousa-PB, nesta quinta-feira (5), às 21h30, na Arena Pernambuco, em duelo único que vale premiação de R$ 950 mil.



A Cobra Coral chega ao confronto após ser eliminada na semifinal do Campeonato Pernambucano, quando foi superada por 2 a 0 pelo rival Náutico. O resultado aumentou a cobrança interna e externa por uma resposta imediata da equipe.

Do outro lado, o Sousa também tenta se reerguer. O Dino garantiu classificação às semifinais do Campeonato Paraibano, mas saiu em desvantagem no duelo contra o Campinense, ao perder o jogo de ida por 1 a 0. Mesmo com decisão no fim de semana, o técnico Alessandro Telles deve escalar força máxima, com exceção de Tássio e Luis Henrique, que seguem em recuperação no departamento médico.

O retrospecto recente favorece o Tricolor do Arruda. No último encontro entre as equipes, pela Série D, o Santa Cruz venceu as duas partidas — 1 a 0 fora de casa e 2 a 0 no Arruda. No histórico geral de quatro confrontos oficiais, são três triunfos tricolores contra apenas um do clube paraibano.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A principal novidade no Santa Cruz está fora das quatro linhas. O técnico Claudinei Oliveira iniciou recentemente seu trabalho e promete uma equipe mais organizada e competitiva. Com todo o elenco à disposição, a tendência é de manutenção da base utilizada nos últimos jogos, mas com ajustes pontuais na postura e no sistema tático.

Em jogo eliminatório e de alto peso financeiro, Santa Cruz e Sousa entram em campo pressionados. A Copa do Brasil representa mais do que classificação: é a chance de recuperar confiança e dar novo rumo à temporada.



FICHA DO JOGO



SANTA CRUZ

Gabriel Souza; Israel, Eurico, Ianson e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Patrick Allan e Willian Júnior; Renato Quirino. Técnico: Claudinei Oliveira.



SOUSA-PB

Moisés Freitas, Iranilson, Yan Cristian, Marcelo Duarte e Gilmar Lourenço; Nathan e Diego Viana; Felipe Jacaré, Veraldo, Bambam e Kiko. Técnico: Alessandro Telles.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo Jose Souza Mourao (MA)

Assistentes: Jeydson Mandu Barros (MA) e Jhon Gleyson Viegas Sousa (MA)

Transmissão: Prime Video

