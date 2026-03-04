Após dois anos fora, Santa Cruz retorna à Copa do Brasil de olho em premiação

Israel, lateral do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

Após dois anos afastado da principal competição financeira do país, o Santa Cruz retorna à Copa do Brasil com o objetivo de reforçar seu projeto para a sequência da temporada 2026.

O Tricolor do Arruda enfrenta o Sousa-PB nesta quinta-feira (5), às 21h30, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela segunda fase do torneio. Além da importância esportiva, a vitória garante um retorno financeiro de R$ 950 mil, reforçando a estratégia do clube de equilibrar desempenho dentro e fora de campo. Em caso de classificação, o Santa Cruz encara o CRB na próxima fase.

A Cobra Coral não disputa o torneio desde 2023, quando foi eliminado pelo América-MG na segunda fase, após derrota por 1 a 0 no estádio Independência. Na estreia daquele ano, o Santa Cruz havia eliminado o Operário-MG fora de casa, com empate por 1 a 1 – resultado que favoreceu a classificação do time melhor ranqueado na época.

De acordo com dados do jornalista Cassio Zirpoli, o histórico do Santa Cruz Futebol Clube na Copa do Brasil, inclui 98 jogos, com 38 vitórias, 23 empates e 37 derrotas, marcando 125 gols e sofrendo 118, resultando em um saldo positivo de sete.

Em 56 confrontos eliminatórios, o clube avançou em 28 e foi eliminado em outros 28, mantendo um desempenho equilibrado. Ao todo, são 29 participações, com destaque para oito campanhas em que chegou às oitavas de final: 1990, 1991, 1994, 1997, 2004, 2005, 2010 e 2017.

O retorno à competição nacional representa uma chance de recuperação esportiva e financeira. O Santa Cruz busca não apenas consolidar sua presença, mas também almejar voos mais altos na história da Copa do Brasil.

