Após dois anos fora, Santa Cruz retorna à Copa do Brasil de olho em premiação

Santa Cruz retorna à Copa do Brasil com foco em classificação e premiação
Publicado: 04/03/2026 às 13:34
Israel, lateral do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)
Após dois anos afastado da principal competição financeira do país, o Santa Cruz retorna à Copa do Brasil com o objetivo de reforçar seu projeto para a sequência da temporada 2026.
A Cobra Coral não disputa o torneio desde 2023, quando foi eliminado pelo América-MG na segunda fase, após derrota por 1 a 0 no estádio Independência. Na estreia daquele ano, o Santa Cruz havia eliminado o Operário-MG fora de casa, com empate por 1 a 1 – resultado que favoreceu a classificação do time melhor ranqueado na época.
De acordo com dados do jornalista Cassio Zirpoli, o histórico do Santa Cruz Futebol Clube na Copa do Brasil, inclui 98 jogos, com 38 vitórias, 23 empates e 37 derrotas, marcando 125 gols e sofrendo 118, resultando em um saldo positivo de sete.
Em 56 confrontos eliminatórios, o clube avançou em 28 e foi eliminado em outros 28, mantendo um desempenho equilibrado. Ao todo, são 29 participações, com destaque para oito campanhas em que chegou às oitavas de final: 1990, 1991, 1994, 1997, 2004, 2005, 2010 e 2017.
O retorno à competição nacional representa uma chance de recuperação esportiva e financeira. O Santa Cruz busca não apenas consolidar sua presença, mas também almejar voos mais altos na história da Copa do Brasil.