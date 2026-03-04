Presidente do Santa Cruz demonstra otimismo com aporte de investidores da SAF: 'Reuniões positivas'

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, afirmou nesta terça-feira (03) estar otimista quanto à possibilidade de receber um aporte financeiro antecipado dos investidores da SAF, mesmo antes da conclusão do processo de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Segundo o mandatário coral, as últimas reuniões em São Paulo foram positivas e trouxeram avanços significativos nas negociações. “Mostrei a eles a importância desse aporte, tanto para o clube quanto para os investidores, que querem rentabilizar o dinheiro, para que possamos ter acesso à Série B neste ano”, declarou.

O dirigente explicou que a antecipação do recurso permitiria implementar mudanças internas, reforçar o elenco e contratar jogadores em ritmo competitivo, aproveitando a janela de março. “É simples e matemático: adiantamos um valor que eles terão que aportar futuramente para gerar resultados imediatos”, acrescentou.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Atualmente, o Santa Cruz ainda não opera como SAF, pois aguarda a homologação de seu plano na recuperação judicial. Mesmo assim, a diretoria coral busca convencer os investidores da importância de injetar recursos neste momento, com foco na busca pelo acesso à Série B.

O Santa Cruz volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Sousa-PB, às 21h30, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Além da importância esportiva e da chance de avançar na competição, a classificação garante um reforço financeiro.

