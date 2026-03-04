Em caso de classificação contra o Sousa, Santa Cruz terá confronto diante do CRB
Santa Cruz mira classificação para enfrentar o CRB na Copa do Brasil
Publicado: 04/03/2026 às 09:34
Jogadores do CRB (Divulgação/CRB)
Pressionado por uma vaga e de olho na premiação milionária, o Santa Cruz enfrenta o Sousa-PB nesta quinta-feira (5), às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil, em partida que vale mais do que apenas a classificação.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Mais do que a classificação, o duelo contra o Sousa representa estabilidade financeira e fortalecimento do planejamento esportivo. Vale lembrar que o clube já recebeu R$ 830 mil apenas por disputar a competição. Se avançar da segunda para a terceira fase, receberá mais R$ 950 mil, valor destinado aos clubes do Grupo II, que inclui times das Séries C, D e demais equipes fora da Série B.
Os 6?? gols da vitória de hoje! ????????????????????????????— CRB (@CRBoficial) March 4, 2026
???? Karine Santos pic.twitter.com/EPIEHgD5x1
Se a classificação for confirmada, a tendência é que o Tricolor do Arruda terá o mando de campo na Arena Pernambuco. A oficialização de datas e horários dependerá da Confederação Brasileira de Futebol.