Em caso de classificação contra o Sousa, Santa Cruz terá confronto diante do CRB

Jogadores do CRB (Divulgação/CRB)

Pressionado por uma vaga e de olho na premiação milionária, o Santa Cruz enfrenta o Sousa-PB nesta quinta-feira (5), às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil, em partida que vale mais do que apenas a classificação.

Em caso de classificação, o Santa Cruz já tem o adversário definido na terceira fase: o CRB, que garantiu presença ao golear o Porto/BA por 6 a 0.

Mais do que a classificação, o duelo contra o Sousa representa estabilidade financeira e fortalecimento do planejamento esportivo. Vale lembrar que o clube já recebeu R$ 830 mil apenas por disputar a competição. Se avançar da segunda para a terceira fase, receberá mais R$ 950 mil, valor destinado aos clubes do Grupo II, que inclui times das Séries C, D e demais equipes fora da Série B.

Se a classificação for confirmada, a tendência é que o Tricolor do Arruda terá o mando de campo na Arena Pernambuco. A oficialização de datas e horários dependerá da Confederação Brasileira de Futebol.