'Queremos deixar o Santa Cruz aberto para grandes jogadores', afirma novo executivo
Entre o mercado e a confiança interna: o planejamento do Santa Cruz para a temporada
Publicado: 04/03/2026 às 09:05
Alex Brasil, executivo de futebol do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
“Queremos sempre deixar o Santa Cruz aberto para grandes jogadores”, afirmou o executivo de futebol, Alex Brasil, em entrevista sobre o planejamento para o restante da temporada.
"O presidente faz um esforço tremendo e não vão faltar esforços para o Santa subir. Tem coisas a serem melhoradas? Tem. Tem problemas financeiros? Sim. Temos que ser criativos? Vamos ser”, acrescentou.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Alex Brasil também destacou a importância de valorizar o elenco atual. “Perguntei aos atletas se alguém não estava focado no desafio, e ninguém se manifestou. Muitos jogadores são criticados pela torcida, mas vamos recuperar quem precisa e extrair o melhor de cada um. De um ovo, se faz um omelete”, concluiu.
O Santa Cruz volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Sousa-PB, às 21h30, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Além da importância esportiva e da chance de avançar na competição, a classificação garante um reforço financeiro.