Novo executivo de futebol do Santa Cruz aposta em mudanças e espírito vencedor

Executivo de futebol do Santa Cruz promete mudanças dentro e fora de campo

Alex Brasil, executivo de futebol do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Em meio ao processo de reestruturação, o Santa Cruz apresentou, nesta terça-feira (3), o novo executivo de futebol Alex Brasil, que chega acompanhado do gerente executivo Moisés Von Ahn. Em coletiva de apresentação, Alex destacou que pretende implementar mudanças significativas, com foco em resultados e no fortalecimento de um “espírito vencedor”.

“Mudanças em todos os aspectos vão acontecer, dentro e fora de campo. Mas, sabemos que futebol é caro e precisamos nos adaptar à nossa realidade, fazendo melhor com os recursos que temos”, afirmou.

O novo comandante do futebol reforçou que a função da gestão vai além de contratações e dispensas: envolve planejamento interno, integração da equipe e motivação dos profissionais.

Alex Brasil ressaltou que sua filosofia se baseia em vitórias e conquistas. “Quando todos chegam para trabalhar, só se pode falar em duas palavras: vitórias e conquistas. Perder talvez, desistir, certeza que ninguém vai desistir aqui”, destacou.

Além disso, o executivo destacou que a gestão de pessoas será prioridade para criar um ambiente saudável e produtivo, capaz de gerar motivação para os profissionais. “Nosso desejo é dar o nosso melhor, adaptando-nos à realidade do clube. Com criatividade e união, temos tudo para mudar o comportamento e a motivação do Santa Cruz”, concluiu.

